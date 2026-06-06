WM-Schock für Argentinien: Verteidiger fällt verletzt aus

Argentinien muss kurz vor der Fußball-Weltmeisterschaft einen bitteren Ausfall verkraften: Leonardo Balerdi wird dem amtierenden Weltmeister verletzungsbedingt nicht zur Verfügung stehen.

Der Kapitän und Abwehrchef von Olympique Marseille zog sich im Training einen Muskelriss zu, wie offizielle Tests bestätigten.

Fixer Platz im Kader – dann das Aus

Der 27-Jährige war von Teamchef Lionel Scaloni ursprünglich nominiert worden und galt zuletzt als wichtiger Bestandteil der Defensive. Der Ex-Dortmunder, der zwischen 2019 und 2020 acht Pflichtspiele für den BVB absolvierte, gehörte im Nationalteam zuletzt zum Stammpersonal.

Mit einem Marktwert von rund 18 Millionen Euro war Balerdi zudem einer der wertvollsten Verteidiger im argentinischen Aufgebot.

Nachnominierung steht bevor

Durch den Ausfall muss Scaloni nun einen Innenverteidiger nachnominieren. Eine Entscheidung über den Ersatzspieler steht noch aus, im erweiterten Kader stehen jedoch mehrere Optionen - beispielsweise Marcos Senesi vom AFC Bournemouth - zur Verfügung.

Die "Albiceleste" bestreitet in der Nacht auf Sonntag ihr vorletztes WM-Testspiel gegen Honduras. Lionel Scaloni plagen vor dem Spiel einige Personalsorgen. Die beiden Superstars Lionel Messi und Julian Alvarez werden in Buenos Aires jedenfalls nicht auflaufen.

Das ÖFB-Team trifft am 22. Juni (19:00 MESZ) in Arlington auf den Titelverteidiger.

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