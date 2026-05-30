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Könige der CL: Die ewige Bestenliste der Rekordsieger

Wer triumphiert in der Königsklasse am öftesten? Entdecke das komplette Ranking der Champions-League-Rekordsieger. Die ewige CL-Bestenliste.

Könige der CL: Die ewige Bestenliste der Rekordsieger
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Real Madrid ist klar die erfolgreichste Mannschaft Europas. Die Spanier sichern sich in Paris mit einem 1:0 gegen Liverpool zum bereits 14. Mal den Titel in der Königsklasse. 

Damit haben die Königlichen doppelt so viele Siege die die Nummer 2, AC Milan.

In der Champions League, die 1992/93 eingeführt wurde, war es bereits der achte Erfolge von Real Madrid.

Die erfolgreichsten Mannschaften in der europäischen Königsklasse seit Einführung 1956:

Siege

davon CL

Verein

15 Siege

9

Real Madrid

7 Siege

2

AC Milan

6 Siege

3

Bayern München

2

Liverpool FC

5 Siege

4

FC Barcelona

4 Siege

1

Ajax Amsterdam

3 Siege

1

Inter Mailand

2

Manchester United

2 Siege

2

FC Chelsea

Benfica Lissabon

Nottingham Forest

1

Juventus Turin

1

FC Porto

1 Sieg

Celtic Glasgow

Feyenoord Rotterdam

Aston Villa

Hamburger SV

Steaua Bukarest

PSV Eindhoven

Roter Stern Belgrad

1

Olympique Marseille

1

Borussia Dortmund

1

Manchester City

1

Paris SG

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