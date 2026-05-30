Könige der CL: Die ewige Bestenliste der Rekordsieger

Real Madrid ist klar die erfolgreichste Mannschaft Europas. Die Spanier sichern sich in Paris mit einem 1:0 gegen Liverpool zum bereits 14. Mal den Titel in der Königsklasse.

Damit haben die Königlichen doppelt so viele Siege die die Nummer 2, AC Milan.

In der Champions League, die 1992/93 eingeführt wurde, war es bereits der achte Erfolge von Real Madrid.

Die erfolgreichsten Mannschaften in der europäischen Königsklasse seit Einführung 1956: