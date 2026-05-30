Siege
davon CL
Verein
15 Siege
9
Real Madrid
7 Siege
2
AC Milan
6 Siege
3
Bayern München
2
Liverpool FC
5 Siege
4
FC Barcelona
4 Siege
1
Ajax Amsterdam
3 Siege
1
Inter Mailand
2
Manchester United
2 Siege
2
FC Chelsea
Benfica Lissabon
Nottingham Forest
1
Juventus Turin
1
FC Porto
1 Sieg
Celtic Glasgow
Feyenoord Rotterdam
Aston Villa
Hamburger SV
Steaua Bukarest
PSV Eindhoven
Roter Stern Belgrad
1
Olympique Marseille
1
Borussia Dortmund
1
Manchester City
1
Paris SG
NEWS
Könige der CL: Die ewige Bestenliste der Rekordsieger
Wer triumphiert in der Königsklasse am öftesten? Entdecke das komplette Ranking der Champions-League-Rekordsieger. Die ewige CL-Bestenliste.
Real Madrid ist klar die erfolgreichste Mannschaft Europas. Die Spanier sichern sich in Paris mit einem 1:0 gegen Liverpool zum bereits 14. Mal den Titel in der Königsklasse.
Damit haben die Königlichen doppelt so viele Siege die die Nummer 2, AC Milan.
In der Champions League, die 1992/93 eingeführt wurde, war es bereits der achte Erfolge von Real Madrid.
Die erfolgreichsten Mannschaften in der europäischen Königsklasse seit Einführung 1956: