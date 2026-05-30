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Skurrile Aktion im CL-Finale: Schiri pfeift vor Arsenal-Ecke ab

Die "Gunners" gehen mit einer Führung in die Pause. Am Ende des ersten Durchgangs überwiegt dennoch wohl kurz der Unmut über den Schiedsrichter.

Skurrile Aktion im CL-Finale: Schiri pfeift vor Arsenal-Ecke ab Foto: © IMAGO / MB Media Solutions
Textquelle: © LAOLA1
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Der FC Arsenal führt zur Pause des Champions-League-Finals 1:0 gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain (zum LIVE-Ticker >>>).

Ein frühes Tor von Kai Havertz (6.) bringt die "Gunners" in Führung, danach lassen die Engländer wenig zu. Kurz nach der Pause kommt Arsenal dann noch zu einer Ecke.

Die sechste - und letzte – Minute der Nachspielzeit - ist bereits vorüber. Dennoch lässt sich Bukayo Saka vor seiner Ausführung relativ viel Zeit und hat die Rechnung dabei ohne Schiedsrichter Daniel Siebert gemacht. Der deutsche Referee pfeift den ersten Durchgang nämlich einfach ab.

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