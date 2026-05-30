Im Elfmeterschießen! PSG verteidigt Champions-League-Titel

Paris Saint-Germain ist Champions-League-Sieger 2026!

Im Endspiel in der Puskás-Arena in Budapest setzen sich die Pariser gegen den FC Arsenal im Elfmeterschießen mit 4:3 durch. Die reguläre Spielzeit inklusive Verlängerung endet mit 1:1.

Arsenal startet überraschend mit Kai Havertz statt Viktor Gyökeres im Angriff - und diese Entscheidung von Coach Mikel Arteta macht sich früh bezahlt!

Marquinhos schießt im Mittelfeld Leandro Trossard an, von ihm springt der Ball Kai Havertz in den Lauf. Der DFB-Nationalspieler sprintet mit dem Ball in Richtung Tor, in der Mitte ist kein Mitspieler anspielbar - also jagt Havertz den Ball unter die Latte, 0:1.

Sorge um PSG-Goalie

Die Pariser Offensivabteilung kommt hingegen lange nicht auf Betriebstemperatur. Den ersten Abschluss verzeichnet Fabian Ruiz in Minute 13, sein Schuss zieht klar rechts am Tor vorbei.

In der 26. Minute muss sich dann PSG-Ersatztormann Lucas Chevalier warmmachen: Torhüter Matvey Safonov stößt bei der Abwehr einer Hereingabe mit Marquinhos zusammen und bekommt dessen Knie ab. Nach einer Behandlungspause macht Safonov aber weiter.