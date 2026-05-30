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Im Elfm.
4:3
0:1 , 1:0 , 0:0
Endstand 1:1
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Im Elfmeterschießen! PSG verteidigt Champions-League-Titel

Die "Gunners" gehen früh in Führung, Weltfußballer Dembéle gleicht aus. Vom Punkt beweisen die Pariser dann die besseren Nerven.

Im Elfmeterschießen! PSG verteidigt Champions-League-Titel Foto: © IMAGO / Shutterstock
Textquelle: © LAOLA1
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Paris Saint-Germain ist Champions-League-Sieger 2026!

Im Endspiel in der Puskás-Arena in Budapest setzen sich die Pariser gegen den FC Arsenal im Elfmeterschießen mit 4:3 durch. Die reguläre Spielzeit inklusive Verlängerung endet mit 1:1.

Arsenal startet überraschend mit Kai Havertz statt Viktor Gyökeres im Angriff - und diese Entscheidung von Coach Mikel Arteta macht sich früh bezahlt!

Marquinhos schießt im Mittelfeld Leandro Trossard an, von ihm springt der Ball Kai Havertz in den Lauf. Der DFB-Nationalspieler sprintet mit dem Ball in Richtung Tor, in der Mitte ist kein Mitspieler anspielbar - also jagt Havertz den Ball unter die Latte, 0:1.

Sorge um PSG-Goalie

Die Pariser Offensivabteilung kommt hingegen lange nicht auf Betriebstemperatur. Den ersten Abschluss verzeichnet Fabian Ruiz in Minute 13, sein Schuss zieht klar rechts am Tor vorbei.

In der 26. Minute muss sich dann PSG-Ersatztormann Lucas Chevalier warmmachen: Torhüter Matvey Safonov stößt bei der Abwehr einer Hereingabe mit Marquinhos zusammen und bekommt dessen Knie ab. Nach einer Behandlungspause macht Safonov aber weiter.

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Kai Havertz bringt Arsenal früh in Führung
Foto: ©IMAGO / Shutterstock

Viel zu tun bekommt aber weder er noch sein Gegenüber David Raya. Arsenal legt sein Spiel erwartungsgemäß defensiv an, PSG kann trotz 77 Prozent Ballbesitz in Hälfte eins offensiv kaum für Gefahr sorgen.

Die besten Möglichkeiten findet Ruiz vor, sein Kopfball in Minute 43 landet über dem Tor, seinen Schuss in Minute 45+5 hat Raya im Nachfassen. Vor dem Pausenpfiff hat dann Arsenal plötzlich das 2:0 auf dem Fuß - Havertz scheitert aber an Marquinhos, der sich in den Schuss wirft (45+3).

Dembélé vom Punkt eiskalt

Halbzeit zwei ist anfangs von einigen Zweikämpfen geprägt, Highlights lassen auf sich warten.

Aufregung gibt es in Minute 62: Schiedsrichter Daniel Siebert zeigt auf den Elfmeterpunkt, Khvicha Kvaratskhelia ist zuvor von Cristhian Mosquera niedergemäht worden. Weltfußballer Ousmane Dembélé tritt zum Strafstoß an - und verlädt Raya souverän, 1:1 (65.).

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Dembéle gleicht per Strafstoß aus
Foto: ©IMAGO / Shutterstock

In der Folge macht PSG Druck, Kvaratskhelia findet in Minute 78 erneut viel Platz vor, sein Abschluss landet aber nur am Pfosten. Dann findet erst Arsenal nach einem Einwurf von Declan Rice eine gute Chance vor. Im Gegenzug zieht der eingewechselte Bradley Barcola im Vollsprint auf das Tor, scheitert aber am mutigen Raya, der sich in den Ball wirft (85.).

Vitinha schlenzt den Ball zudem knapp drüber (89.), Barcola trifft nach einem Konter in der Nachspielzeit nur das Außennetz (90+7). Das Spiel geht in die Verlängerung - ohne Dembélé, der angeschlagen ausgetauscht werden muss.

Entscheidung im Elfmeterschießen

Die erste heikle Situation gibt es dann in Minute 102. Bei einem Zweikampf gegen Nuno Mendes geht Noni Madueke im Strafraum zu Boden, beide bearbeiten den Gegenspieler - es gibt keinen Elfmeter. Bis auf einen Außennetz-Treffer von Jurriën Timber (120.) passiert in der Verlängerung aber kaum Zwingendes. Die Entscheidung fällt im Elfmeterschießen.

Gonçalo Ramos und Désiré Doue verwandeln für PSG, Gyökeres für Arsenal. Eberechi Eze schießt den Ball dann daneben, Raya pariert gegen Mendes, Declan Rice gleicht aus. Hakimi verlädt Raya souverän, Gabriel Martinelli trifft humorlos. PSGs fünfter Schütze, Lucas Beraldo, zeigt ebenfalls keine Nerven und legt vor - Innenverteidiger Gabriel haut den Ball drüber.

Durch den 4:3-Sieg im Elfmeterschießen verteidigt Paris Saint-Germain seinen CL-Titel aus dem Vorjahr.

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