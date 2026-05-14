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ÖFB-Trio jubelt mit den Bayern-Frauen über Pokalsieg

Die Münchnerinnen setzen sich im Finale gegen den VfL Wolfsburg durch und fixieren damit das Double. Katharina Naschenweng ist im Finish im Einsatz.

ÖFB-Trio jubelt mit den Bayern-Frauen über Pokalsieg Foto: © GETTY
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Die Fußballerinnen des FC Bayern München gewinnen nach der deutschen Meisterschaft auch den DFB-Pokal.

Im Finale in Köln setzen sich die Titelverteidigerinnen mit 4:0 gegen den Rekordpokalsieger Wolfsburg durch.

Für die Münchnerinnen, die wie im Vorjahr das nationale Double abräumen, ist es nach 2012 und 2025 der dritte Triumph im Cup-Wettbewerb.

Katharina Naschenweng kommt bei den Siegerinnen wenige Minuten vor Schluss ins Spiel, Barbara Dunst sitzt auf der Ersatzbank. Sarah Zadrazil ist nach ihrem Kreuzbandriss noch in der Reha-Phase.

Die 20 ÖFB-Frauen mit den meisten Länderspiel-Einsätzen

20. Marie-Therese Höbinger - 51 Länderspiele (7 Tore)
19. Viktoria Pinther - 53 Länderspiele (2 Tore)

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