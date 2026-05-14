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ÖFB-Trio jubelt mit den Bayern-Frauen über Pokalsieg
Die Münchnerinnen setzen sich im Finale gegen den VfL Wolfsburg durch und fixieren damit das Double. Katharina Naschenweng ist im Finish im Einsatz.
Die Fußballerinnen des FC Bayern München gewinnen nach der deutschen Meisterschaft auch den DFB-Pokal.
Im Finale in Köln setzen sich die Titelverteidigerinnen mit 4:0 gegen den Rekordpokalsieger Wolfsburg durch.
Für die Münchnerinnen, die wie im Vorjahr das nationale Double abräumen, ist es nach 2012 und 2025 der dritte Triumph im Cup-Wettbewerb.
Katharina Naschenweng kommt bei den Siegerinnen wenige Minuten vor Schluss ins Spiel, Barbara Dunst sitzt auf der Ersatzbank. Sarah Zadrazil ist nach ihrem Kreuzbandriss noch in der Reha-Phase.