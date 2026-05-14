ÖFB-Trio jubelt mit den Bayern-Frauen über Pokalsieg

Die Fußballerinnen des FC Bayern München gewinnen nach der deutschen Meisterschaft auch den DFB-Pokal.

Im Finale in Köln setzen sich die Titelverteidigerinnen mit 4:0 gegen den Rekordpokalsieger Wolfsburg durch.

Für die Münchnerinnen, die wie im Vorjahr das nationale Double abräumen, ist es nach 2012 und 2025 der dritte Triumph im Cup-Wettbewerb.

Katharina Naschenweng kommt bei den Siegerinnen wenige Minuten vor Schluss ins Spiel, Barbara Dunst sitzt auf der Ersatzbank. Sarah Zadrazil ist nach ihrem Kreuzbandriss noch in der Reha-Phase.