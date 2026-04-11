Heimrecht im Viertelfinale! Wels gewinnt bei den Bulls

Die Flyers Wels fixieren am letzten Spieltag der Platzierungsrunde in der win2day Basketball Superliga den vierten Platz.

Mit einem 88:83-Auswärtserfolg bei Grunddurchgangssieger Kapfenberg Bulls sichert sich Wels damit das Heimrecht im Viertelfinale.

Die Oberösterreicher, bei denen fünf Spieler zweistellig scorten, lagen fast das gesamte Spiel hindurch in Führung und trafen starke 50 Prozent von außerhalb der Dreipunktelinie.

Wels-Gegner beendet Durststrecke

Der Viertelfinalgegner von Wels ist der UBSC Graz: Die Steirer setzten sich auswärts, nachdem sie zuletzt drei Niederlagen in Serie hinnehmen mussten, bei den Klosterneuburg Dukes mit 88:82 durch und behielten Rang fünf.

Auf die sechstplatzierten Niederösterreicher wartet nun in der ersten Playoff-Runde der BC Vienna, der mit einem ungefährdeten 100:81-Erfolg bei Titelverteidiger Oberwart Gunners seinen dritten Rang festzurrte.

Die Burgenländer spielen im Viertelfinale gegen die Swans Gmunden, die am Samstag mit einem 121:79 über die Fürstenfeld Panthers auch ihr achtes Spiel in der Qualifikationsrunde gewinnen konnten. Top-Seed Kapfenberg trifft in der am Samstag, 18. April startenden Postseason auf die in der letzten Runde spielfreien Traiskirchen Lions.

Der SKN St. Pölten beendet die Saison mit einem 101:90-Heimsieg über die Eisenstadt Dragonz an neunter Stelle. Der amtierende Vizemeister beschließt die Spielzeit auf Rang zehn. Fürstenfeld wurde Elfter.