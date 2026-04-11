Skurriler Elfer! Blau-Weiß schießt die WSG ab

Blau-Weiß Linz feiert am 26. Spieltag der Qualifikationsgruppe in der ADMIRAL Bundesliga einen klaren 5:0-Heimsieg über die WSG Tirol.

Zunächst üben die Linzer einen ganz frühen Dauerdruck aus. Dominik Reiter schießt den Ball nur knapp neben das Tor (2.), Nico Maier zwingt WSG-Goalie Adam Stejskal zu einer Glanztat (10.).

Daraufhin kontrolliert die WSG die Partie in der Defensive zunehmen besser. Allerdings bringen zwei VAR-Elfmeter die Heimischen zu einer 2:0-Pausenführung.

Zwei VAR-Elfmeter sorgen für die verdiente Halbzeitführung

Zuerst trifft Jamie Lawrence im Strafraum mit dem Ellenbogen ziemlich unklug Ronivaldo. Shon Weissman übernimmt die Verantwortung und setzt den Ball souverän ins linke Eck (41.).

Noch vor dem Seitenwechsel wird es dann kurios: Benjamin Böckle bringt einen zweiten Ball mit Absicht in den Strafraum. Der VAR greift erneut ein und es folgt der zweite Elfmeter. Ronivaldo verwertete den Strafstoß staubtrocken zum 2:0 (45+5).

Blau-Weiß jubelt letztlich über einen Kantersieg

Die Heimischen kontrollieren auch nach Seitenwechsel das Spielgeschehen. Weissman köpft nach einer idealen Ronivaldo-Flanke ins Netz und schnürt seinen Doppelpack (61.)

Lediglich sechs Minuten danach bugsiert Ronivaldo den Ball ins lange Eck zur endgültigen Vorentscheidung. Letztlich markiert Nico Maier aus 13 Metern unbedrängt den 5:0-Kantersieg (87.).

Damit bleiben die Linzer am Tabellenende, aber sie verringern den Rückstand zum WAC auf nur mehr zwei Zähler. Die WSG (18 Punkte, Platz vier) verpasst hingegen den Anschluss an die Tabellenspitze der Qualifikationsgruppe.