Nach Sieg über Wien: Kapfenberg Sieger der Platzierungsrunde

Die Kapfenberg Bulls haben sich mit einem 92:91-Heimsieg nach Verlängerung gegen den BC Vienna den Gewinn der Platzierungsrunde in der win2day Basketball Superliga gesichert.

Die Steirer, bei denen Quinton Green mit 28 Punkten Top-Scorer war, gehen damit erstmals seit der Saison 2018/19 wieder als topgesetztes Team in die Play-offs.

Siege für Oberwart und Klosterneuburg

Die Oberwart Gunners werden die Zwischenrunde auf dem zweiten Platz abschließen: Der Titelverteidiger, dem nur acht Turnover unterliefen, feierte auswärts mit einem 86:82 beim UBSC Graz seinen dritten Sieg in Serie.

Die Klosterneuburg Dukes haben beim Comeback von Sylven Landesberg einen 88:80-Auswärtssieg bei den Flyers Wels gefeiert. Der Nationalteamspieler bestritt seine erste Partie seit Anfang Dezember und war mit 19 Punkten gleich Top-Scorer des Tabellensechsten.

Gmunden gewinnt Schlagerspiel

Im Schlagerspiel der Qualifikationsrunde haben sich die Swans Gmunden auswärts bei den Traiskirchen Lions mit 106:81 durchgesetzt.

Die Oberösterreicher, bei denen fünf Spieler zweistellig gescort haben, feierten ihren neunten Sieg in Serie und können in der ausstehenden Runde nicht mehr vom siebenten Tabellenplatz verdrängt werden.

Traiskirchen bleibt damit Achter. Beide Teams kennen nun eine Runde vor Schluss ihre Gegner im Viertelfinale: Gmunden trifft auf Oberwart, Traiskirchen auf Kapfenberg.

Die Eisenstadt Dragonz siegten bei den Fürstenfeld Panthers mit 91:81.