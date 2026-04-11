Silberberger: "Jeder sah unheimlich verunsicherten WAC"

Den Negativlauf konnte Thomas Silberberger bei seinem Debüt als WAC-Cheftrainer nicht beenden, gegen Qualigruppen-Tabellenführer SV Ried mit einem 0:0 aber zumindest einen Punkt mitnehmen. Spielbericht >>>

"Es war ein typisches Qualirundenspiel. Jeder, der heute zugeschaut hat, hat gesehen, dass ein unheimlich verunsicherter WAC am Platz war. Die Entwicklungen der letzten Wochen und Monate haben sehr viel angestellt mit dieser Mannschaft", sagt der Tiroler bei "Sky".

Polster "hat uns überragend am Leben gehalten"

Seine Mannschaft hätte sich im Spielverlauf toll reingekämpft, die zweite Halbzeit sei für ihn ein "offener Schlagabtausch" gewesen.

Fabian Wohlmuth traf in der 83. Minute mit einem Kopfball nur die Latte, davor und danach bewahrte Torhüter Nikolas Polster sein Team vor einer Niederlage. "Er hat uns drei Mal überragend am Leben gehalten, selber hatten wir auch zwei tolle Aktionen", so Silberberger.

Vor allem mental "noch sehr, sehr viel zu tun"

Man hätte ein "Hin und Her" gesehen, "aber am Ende des Tages sind wir am Zahnfleisch dahergekommen", erklärt der Coach.

"Deswegen nehmen wir den Punkt so mit. Das war ein Lebenszeichen, aber es ist noch sehr, sehr viel zu tun - vor allem auf mentaler Ebene."

Rieder Schritt Richtung großes Saisonziel

Maximilian Senft sprach dagegen von einem Schritt "zu unserem großen Saisonziel, wenn auch nicht der ganz große."

Die Rieder kamen als Spitzenreiter der Qualifikationsgruppe ins Lavanttal, nach Punkten ist der SCR Altach mit einem 1:0-Heimsieg gegen den GAK gleichgezogen.

Sollten beide Teams die Qualigruppe punktgleich beenden, würden die Vorarlberger vorgereiht werden. In einem möglichen Europacup-Playoff-Duell hätte Altach dann Heimvorteil.

Sieg wäre möglich gewesen

Senft wusste: "Es geht im unteren Playoff so schnell, aber wenn ich dann unsere Mannschaft heute sehe, die auswärts den WAC über sehr lange Ballbesitzphasen kontrolliert, dann können wir mit der Leistung zufrieden sein."

Trotzdem haderte der junge Trainer etwas. "Wir hätten unsere Chancen schon verwerten können. Ich glaube, wir waren vier Mal allein vor Polster, der eine super Partie macht. Es wäre schon drinnen gewesen, dass wir da heute einen Dreier mitnehmen."