Overtime-Krimi bei 3x3 Finals: Team Vienna nach Gruppenphase out

Nach zwei Niederlagen ist das Finaltunier der World Tour für das Team aus Wien bereits vorzeitig beendet.

Foto: © FIBA 3x3
Die 3x3-Basketballer vom Team Vienna sind beim Finalturnier der World Tour in der Vorrunde ausgeschieden.

Das ÖBV-Quartett mit Nico Kaltenbrunner, Enis Murati, Fabio Söhnel und Quincy Diggs kassierte beim Saisonhöhepunkt in Manama/Bahrain gegen die Weltranglistenersten aus Ub/Serbien (14:21) und die Lokalmatadoren aus Riffa (21:22 n.V.) zwei Niederlagen.

Damit verpasste das einzige rot-weiß-rote 3x3-Profi-Team die K.o.-Phase der besten acht Mannschaften und belegte Rang elf.

Das Team aus Wien, das über weite Strecken ohne den verletzten Murati spielen musste, kassierte im entscheidenden Gruppenspiel gegen Riffa erst in der Schlusssekunde der regulären Spielzeit den Ausgleich.

