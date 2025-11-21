NEWS

Italien steht im Davis-Cup-Finale! 2:0 gegen Belgien

Die Italiener qualifizieren sich als erste Nation für das Davis-Cup-Finale 2025. Der Gegner wird am Samstag ermittelt.

Italien steht im Davis-Cup-Finale! 2:0 gegen Belgien Foto: © GETTY
Der erste Daviscup-Finalist steht fest!

Italien ist als erstes Team ins Finale des Tennis-Davis-Cups eingezogen. Die Gastgeber setzten sich am Freitag in Bologna gegen Belgien mit 2:0 durch.

Drei-Satz-Krimi

Matteo Berrettini gewann 6:3,6:4 gegen Raphael Collignon. Die zweite Partie zwischen Flavio Cobolli und Zizou Bergs entwickelte sich zu einem unglaublichem Tennis-Krimi. Im Tiebreak des Entscheidungssatzes setzte sich der Italiener schlussendlich mit 17:15 durch (6:3, 6:7(5), 7:6(15)!

Die österreich-Bezwinger treffen nun am Sonntag auf den Sieger des zweiten Semifinal-Duells, in dem Spanien auf Deutschland trifft. Die Begegnung wird am Samstag ausgetragen.

