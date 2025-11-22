Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins PIT Minnesota Wild Minnesota Wild MIN
Endstand
0:5
0:3 , 0:2 , 0:0
  • Matt Boldy
  • Joel Eriksson Ek
  • Marcus Johansson
  • Kirill Kaprizov
  • Matt Boldy
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Nächster Erfolg! Minnesota feiert Kantersieg in Pittsburgh

Mit einem deutlichen Erfolg bei den Penguins prolongiert Minnesota ohne den verletzten ÖEHV-Legionär Rossi seinen Erfolgslauf. Die Wild feiern damit in den vierten NHL-Sieg in Folge.

Nächster Erfolg! Minnesota feiert Kantersieg in Pittsburgh Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Minnesota bleibt auf der Überholspur!

Das Team des weiterhin verletzten ÖEHV-Legionärs Marco Rossi bezwingt die Pittsburg Penguins mit einem souveränen 5:0-Auswärtserfolg.

Dabei eröffnet Matt Boldy bereits nach vier Minuten den Torreigen für Minnesota. Noch vor der ersten Drittelpause sorgen die beiden schwedischen Cracks Joel Eriksson (10./PP) und Marcus Johansson (12.) für eine 3:0-Pausenführung.

Nur 69 Sekunden nach dem Wiederbeginn sorgt Kirill Kaprizov aufseiten von Minnesota mit dem 4:0 bereits für die frühe Vorentscheidung. Noch im Mittelabschnitt markiert Boldy (38.) mit seinem Doppelpack den deutlichen Endstand.

Mit dem vierten Sieg in Folge springt Minnesota somit auf den fünften Tabellenplatz der Western Conference vor.

7. Woche
Ergebnisse
3 2
1 2
4 1
5 1
1 3
2 1
8 5
4 3
3 2
3 2
4 2
5 1
5 2
2 3
5 2
3 2
3 2
7 4
2 6
4 3
4 3
2 3
1 0
3 2
0 5
4 8
2 1
2 3
6 3
1 4
4 3
2 4
2 3
0 5
9 3
3 4
1 2
19:00 Uhr
Liveticker
21:30 Uhr
Liveticker
Morgen
01:00 Uhr
Liveticker
Morgen
01:00 Uhr
Liveticker
Morgen
01:00 Uhr
Liveticker
Morgen
01:00 Uhr
Liveticker
Morgen
01:00 Uhr
Liveticker
Morgen
01:00 Uhr
Liveticker
Morgen
02:00 Uhr
Liveticker
Morgen
03:00 Uhr
Liveticker
Morgen
04:00 Uhr
Liveticker
Morgen
04:00 Uhr
Liveticker
Morgen
19:00 Uhr
Liveticker
Morgen
22:00 Uhr
Liveticker
Morgen
23:00 Uhr
Liveticker

Ranked: Die Rekord-Torschützen der NHL

Der beste ÖEHV-Torschütze
#20: Dino Ciccarelli - 608 Tore

Slideshow starten

22 Bilder

