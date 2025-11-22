Minnesota bleibt auf der Überholspur!

Das Team des weiterhin verletzten ÖEHV-Legionärs Marco Rossi bezwingt die Pittsburg Penguins mit einem souveränen 5:0-Auswärtserfolg.

Dabei eröffnet Matt Boldy bereits nach vier Minuten den Torreigen für Minnesota. Noch vor der ersten Drittelpause sorgen die beiden schwedischen Cracks Joel Eriksson (10./PP) und Marcus Johansson (12.) für eine 3:0-Pausenführung.

Nur 69 Sekunden nach dem Wiederbeginn sorgt Kirill Kaprizov aufseiten von Minnesota mit dem 4:0 bereits für die frühe Vorentscheidung. Noch im Mittelabschnitt markiert Boldy (38.) mit seinem Doppelpack den deutlichen Endstand.

Mit dem vierten Sieg in Folge springt Minnesota somit auf den fünften Tabellenplatz der Western Conference vor.