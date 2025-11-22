Klare Tendenz! Schicker-Entscheidung bis Sonntag

Wie geht es mit Andreas Schicker und der TSG Hoffenheim weiter?

Seit Wochen wird der Sport-Geschäftsführer mit verschiedenen Vereinen in Verbindung gebracht. Es gab zuletzt Interesse aus Salzburg, aber vor allem ein Wechsel zum VfL Wolfsburg erscheint realistisch.

Laut Florian Plettenberg, "Transfer-Experte" bei "Sky Sport Deutschland", falle spätestens am morgigen Sonntag die Entscheidung. Sowohl Schicker als auch Hoffenheims technischer Direktor Paul Pajduch sollen nach Wolfsburg wechseln wollen.

3 Millionen Euro Ablöse?

Die Verhandlungen zwischen Hoffenheim und den "Wölfen" seien demnach "weit fortgeschritten". So dürfte die Ablösesumme laut Plettenberg bei rund 3 Millionen Euro liegen.

Finalisiert ist der Wechsel von Pajduch und Schicker allerdings noch nicht.