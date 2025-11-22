NEWS

Klare Tendenz! Schicker-Entscheidung bis Sonntag

Andreas Schicker und sein Kollege Paul Pajduch dürften sich bereits entschieden haben. Am Wochenende soll noch alles fixiert werden.

Wie geht es mit Andreas Schicker und der TSG Hoffenheim weiter?

Seit Wochen wird der Sport-Geschäftsführer mit verschiedenen Vereinen in Verbindung gebracht. Es gab zuletzt Interesse aus Salzburg, aber vor allem ein Wechsel zum VfL Wolfsburg erscheint realistisch.

Laut Florian Plettenberg, "Transfer-Experte" bei "Sky Sport Deutschland", falle spätestens am morgigen Sonntag die Entscheidung. Sowohl Schicker als auch Hoffenheims technischer Direktor Paul Pajduch sollen nach Wolfsburg wechseln wollen.

3 Millionen Euro Ablöse?

Die Verhandlungen zwischen Hoffenheim und den "Wölfen" seien demnach "weit fortgeschritten". So dürfte die Ablösesumme laut Plettenberg bei rund 3 Millionen Euro liegen.

Finalisiert ist der Wechsel von Pajduch und Schicker allerdings noch nicht.

