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Österreich startet mit Sieg in 3x3-WM

Die heimischen Männer sind im ersten Gruppenspiel in Warschau erfolgreich.

Österreich startet mit Sieg in 3x3-WM Foto: © GEPA
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Österreichs 3x3-Basketballer haben bei der WM in Warschau einen verdienten Auftaktsieg gefeiert.

Im ersten Gruppenspiel setzte sich das rot-weiß-rote Quartett mit Nico Kaltenbrunner, Fabio Söhnel, Quincy Diggs und Toni Blazan mit 20:15 gegen Madagaskar durch. Damit gelang der ÖBV-Truppe der erhoffte erste Erfolg im Kampf um den Einzug in die K.o.-Runde.

Am Montag steht in der polnischen Hauptstadt noch das Duell gegen Australien (21.10 Uhr/live ORF Sport +) auf dem Programm.

Starker Beginn

Das österreichische Team, das bei der Heim-EM 2024 den Titel geholt hatte, startete auf dem wegen leichter Regenschauer rutschigen Court in Warschau gut. Madagaskar kam nach einem 1:7-Rückstand aber wieder heran und glich zum 11:11 aus. In der Schlussphase behielten Kaltenbrunner und Co. die Nerven und zogen entscheidend davon.

Am Mittwoch warten die schweren Spiele gegen Titelverteidiger Spanien und Sechsfach-Champion Serbien. Die Top drei jeder Gruppe steigen auf, nur die Gruppensieger kommen direkt ins Viertelfinale. Die übrigen Aufsteiger müssen ins "Play-in".

Die Gala-Outfits unserer heimischen Sport-Stars

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