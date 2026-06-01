1× Hawidere-Gutschein im Wert von 100€

4× Hawidere-Gutschein im Wert von 50€

Das Guthaben ist flexibel in 10-€-Schritten für Konsumationen im Hawidere einlösbar. Keine Barablöse möglich.

So nimmst du teil:

Dieses Gewinnspiel ist exklusiv in der LAOLA1 App verfügbar.

Die WINZONE findest du unter Home > WINZONE oder Konto > WINZONE.

Gültig bis: 21.06.2026 (23:59)

Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.

Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück einen Fußballabend im Hawidere genießen.