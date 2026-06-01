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GEWINNSPIEL: WM-Public-Viewing im Hawidere mit 100 € erleben!

Fußball-WM im Hawidere Wien mit Burgern, Bier und Public Viewing

GEWINNSPIEL: WM-Public-Viewing im Hawidere mit 100 € erleben!
Textquelle: © LAOLA1

Gewinne einen von fünf Gutscheinen fürs Fußball-WM-Public-Viewing im Hawidere Wien

Im Hawidere trifft Public Viewing auf Burger, Fußballbier und echte Fußballstimmung. Speziell für die WM wurde gemeinsam mit der 100 Blumen Brauerei das „Rot Weiß Rot Zwickl“ gebraut – perfekt für lange Fußballabende in Wien.

Neben einer großen Auswahl an Burgern mit vegetarischen und veganen Optionen sorgt auch ein Spielminuten-Bingo für zusätzliche Unterhaltung während der Spiele.

Das gibt’s zu gewinnen:

  • 1× Hawidere-Gutschein im Wert von 100€

  • 4× Hawidere-Gutschein im Wert von 50€

Das Guthaben ist flexibel in 10-€-Schritten für Konsumationen im Hawidere einlösbar. Keine Barablöse möglich.

So nimmst du teil:

Dieses Gewinnspiel ist exklusiv in der LAOLA1 App verfügbar.
Die WINZONE findest du unter Home > WINZONE oder Konto > WINZONE.

Gültig bis: 21.06.2026 (23:59)
Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.

Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück einen Fußballabend im Hawidere genießen.

Sichere dir Top-Preise in der LAOLA1 WINZONE!

Gewinne Tickets, Fanartikel & mehr. Jetzt teilnehmen und kein Gewinnspiel mehr verpassen!

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