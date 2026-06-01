Das gibt’s zu gewinnen:
1× Hawidere-Gutschein im Wert von 100€
4× Hawidere-Gutschein im Wert von 50€
Das Guthaben ist flexibel in 10-€-Schritten für Konsumationen im Hawidere einlösbar. Keine Barablöse möglich.
So nimmst du teil:
Dieses Gewinnspiel ist exklusiv in der LAOLA1 App verfügbar.
Die WINZONE findest du unter Home > WINZONE oder Konto > WINZONE.
Gültig bis: 21.06.2026 (23:59)
Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.
Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück einen Fußballabend im Hawidere genießen.
Sichere dir Top-Preise in der LAOLA1 WINZONE!
Gewinne Tickets, Fanartikel & mehr. Jetzt teilnehmen und kein Gewinnspiel mehr verpassen!