Der Top-Score von 62 Schlägen (-10) des Italieners bleibt bei Dauerregen erwartungsgemäß unerreicht.

Adrien Bonnet kommt noch am besten mit den äußerst schwierigen Bedingungen zurecht.

Der Franzose notiert eine 66er-Runde (-6) und ist damit schlaggleich mit dem steirischen Amateur Jakob Lotschak sowie vier weiteren Spielern nach dem ersten Tag des mit 49.700 Euro dotierten Alps-Tour-Turniers geteilter Zweiter.

Der gelungene Einstieg in sein Heimturnier ist für Lotschak wie ein Déjà-vu.

Gelungener Start von Jakob Lotschak

"Die Runde erinnert mich stark an das Alps-Tour-Turnier vor zwei Jahren in Italien, wo ich zum Auftakt ebenfalls eine bogeyfreie 66 gespielt habe und dann am Ende Zweiter geworden bin. Ich habe grundsolide gespielt, mir keine groben Fehler geleistet und nur zweimal um das Par kämpfen müssen. Vor allem auf meinem vorletzten Loch – dem Par 3 der achten Bahn – wo mein Abschlag rechts unter einem Baum gelandet ist. Aber zum Glück ist der Chip zum Par aus sieben Metern gefallen. Es hat heute auch sehr geholfen, dass mich Dominic (Coach Dominic Angkawidjaja, Anm.) als Caddie unterstützt hat", freut sich Lotschak über seinen gelungenen Start in die 34. Auflage der Gösser Open.

Er blickt dem weiteren Turnierverlauf zuversichtlich entgegen. "Ich kann jetzt mit viel Selbstvertrauen in die nächsten beiden Tage gehen und werde an meinem Spielplan nichts ändern, denn der funktioniert ja sehr gut, wie man heute gesehen hat."

Bleier patzt im Finish

Auch Christoph Bleier ist nach 15 Löchern mit einem Score von vier unter Par gut unterwegs, ehe der Oberösterreicher im Finish mit einem Doppelbogey auf der 16 (Par 5) und einem Bogey auf der 18 (Par 4) noch drei Schläge verliert. Mit der 71 (-1) reiht sich Bleier am Leaderboard vorerst im Mittelfeld ein.

Mit dem Vorarlberger Yannik Alexander und dem Niederösterreicher Daniel Hebenstreit bringen am Vormittag zwei weitere Österreicher mit jeweils 70 Schlägen (-2) eine Runde in den roten Zahlen ins Clubhaus.