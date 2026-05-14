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Bontus bei Formula-Kite-WM auf Schlagdistanz zu Medaille

Zuvor muss der Österreicher nach einem Zusammenstoß mit einem Konkurrenten ein Rennen auslassen. Sein Kite war beschädigt.

Bontus bei Formula-Kite-WM auf Schlagdistanz zu Medaille Foto: © GEPA
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Valentin Bontus liegt bei der Formula-Kite-Weltmeisterschaft vor Viana do Castelo (Portugal) auf Schlagdistanz zu einer Medaille.

Der Olympiasieger rangiert zur Halbzeit der Goldflotte am fünften Platz, vier Rennen sind am Freitag noch zu absolvieren. Die besten zehn stehen am Samstag in den Medal Series.

Auch Prettner/Flachberger auf Medaillenkurs

Keanu Prettner/Jakob Flachberger verteidigten indes bei der 49er-WM vor Quiberon (Frankreich) ihre Gesamtführung durch einen fünften Rang im einzigen Rennen des Tages. Prettner/Flachberger gehen damit als Leader in die Goldflotte. Die Medaillen werden am Sonntag vergeben.

In der Nacra-17-Klasse haben Laura Farese/Matthäus Zöchling die Top 10 als Elfte in Reichweite, am Freitag sind noch vier Rennen angesetzt.

Kite nach Zusammenstoß von Bontus beschädigt

Bontus musste ein Rennen auslassen, nachdem er im ersten Race des Tages mit einem chinesischen Konkurrenten kollidiert war.

Sein Kite ging teilweise kaputt und musste erst ausgetauscht werden. Die übrigen Rennen endeten auf den Plätzen zwei und fünf.

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