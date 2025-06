3x3 Vienna: Ohne Finaleinzug, aber vielen Fans und "FE!N"

Das 3x3-Basketball ist zurück in Österreich!

Nach den je zwei Events in Graz (2021, 2022) und Wien (2023, 2024) steigt 3x3 Vienna presented by win2day dieses Jahr erneut in Wien. Erstmals wird es am Wiener Heumarkt veranstaltet.

Und schon der erste Tag hatte einiges zu bieten. Der Donnerstag steht dabei ganz im Zeichen des Nachwuchses.

Am Court überzeugen die österreichischen U23-Nationalteams der Frauen und Männer mit Comeback-Siegen zu Beginn. Auf den Tribünen sorgt das vor allem für Begeisterung bei den jungen Zuschauern.

"Noch nie vor so vielen tollen Fans"

Beide Teams verlieren zwar ihr zweites Gruppenspiel und verpassen damit das Finale. Und dennoch: Schlechte Stimmung kommt nicht bei den Spielerinnen und Spielern auf. Zum einen, weil es in den kommenden drei Tagen wieder um Gold in der Nations League geht.

Obendrein saugten die österreichischen Nationalteams die Stimmung komplett auf. Was das Event so besonders macht? "Zum ersten einmal, dass es in Wien ist - unserem Heimatland. Und außerdem die Fans. Ich habe noch nie vor so vielen tollen Fans spielen können. Das war eine tolle Erfahrung", bringt es U23-Teamspielerin Jördis Reisner im Gespräch mit LAOLA1 auf den Punkt.

Jubel bei den Zweiern und "Fein, fein, fein"

Doch nicht nur Österreich, sondern auch Portugal, Rumänien oder der Ukraine erhielten Unterstützung der Zuschauer. Da sich z.B. einige ukrainische Fans mit Fahnen im Gepäck in der A1-Arena eingefunden haben. Außerdem würdigte das heimische Publikum auch starke Spielzüge der anderen Nationen mit Applaus.

Die Stimmung erreicht natürlich allen voran bei den Matches mit ÖBV-Beteiligung ihren Peak. Wenn es da Zwei-Punkte-Würfe gibt, verwandelt sich die Arena schon einmal in einen Hexenkessel.

Den Rest zur Top-Stimmung tragen Stadionsprecher, das Maskottchen "Airwin" und die durchgehend präsente Musik bei. Wenn zahlreiche Fans in Österreich plötzlich bei Travis Scotts Hit "FE!N" mitschreien, weißt du: Die Atmosphäre beim 3x3 ist einzigartig.

