BSL: Kapfenberg fixiert Playoff, Fürstenfeld holt 1. Saisonsieg

Die Kapfenberg Bulls haben als drittes Team den Einzug ins Playoff der win2day Basketball-Superliga fixiert.

Die Obersteirer siegten am Freitag gegen die Klosterneuburg Dukes 83:69 und sind weiter Dritter. Tabellenführer Oberwart setzte sich gegen Gmunden nach einem starken Finish knapp 78:75 durch, der Zweite Wels schlug den Vierten UBSC Graz 82:72.

Am Tabellenende holte Fürstenfeld den ersten Sieg im 17. Saisonspiel. Gegen den Vorletzten Eisenstadt gewannen die Panthers 85:83.