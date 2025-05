3x3 in Wien in Gefahr? "Wenn wir nicht abliefern..."

Olympia-Qualifikation in Graz 2021, Weltmeisterschaft am Wiener Rathausplatz 2023, Europameisterschaft im Wiener Prater 2024. In diesem Jahr geht die 3x3-Reihe in Österreich weiter - und legt in diesem Sommer noch eine Schippe drauf.

3x3 Vienna presented by win2day wird das größte Event der Reihe. Mehr Teams, mehr Bewerbe und das auf erstmals zwei Courts! Bis zu 3.500 Zuschauer passen in die A1-Arena am Wiener Heumarkt in jeder der sieben Sessions von 12. bis 15. Juni.

Erstmals geht auch mit der U23 Nations League ein Jugendbewerb bei einem 3x3-Großevent in Wien über die Bühne. Das Frauen-Nationalteam kommt nach der EM im Vorjahr diesmal für die FIBA 3x3 Women's Series nach Wien zurück.

Beide Heim-Europameister vor Rückkehr nach Wien

Rund ein Jahr nach dem historischen EM-Titel der 3x3-Rollstuhl-Basketballer bei der Premiere des Turniers gibt es die nächste Premiere für das Nationalteam: Zum ersten Mal findet das 3x3 Wheelchair Masters statt, als Generalprobe für die erstmals ausgetragene WM der Rollstuhl-Basketballer auf dem Halbfeld.

Zu guter Letzt sind auch die vier Europameister der Männer zurück in Wien. Nico Kaltenbrunner, Enis Murati, Fabio Söhnel und Toni Blazan holten im Vorjahr Gold im Prater. Heuer treten sie aber nicht für die Nationalmannschaft, sondern für ihren Klub "Team Vienna" beim Masters-Turnier der FIBA 3x3 World Tour an.

Dazu kommt noch Verletzungs-Rückkehrer Matthias Linortner.

"Wenn wir nicht abliefern, gibt es das Programm vielleicht nächstes Jahr nicht mehr"

Die Rückkehr nach Wien ist für Kaltenbrunner, Spieler von TEAM Vienna und amtierenden EM-Sieger, natürlich etwas Besonderes: "Von der Stimmung ist es das weltbeste. Ich sage jedes Jahr, das ist, glaube ich, nicht zu toppen - aber dann kommt noch ein größeres, besseres Event."

Dadurch erhöht sich aber auch der Erwartungsdruck gewaltig. "Seit vier Jahren machen wir das 3x3. Und wir wissen jedes Jahr, wenn wir nicht abliefern, dass es das Programm vielleicht nächstes Jahr nicht mehr gibt. Mit diesem Druck müssen wir leben, das akzeptieren wir auch", verrät Kaltenbrunner LAOLA1.

Zu viel Druck ist es für den 26-Jährigen jedenfalls nicht: "Das macht es nämlich auch interessant. Sonst wäre ja keine Wichtigkeit dahinter. Umso wichtiger ist es bei jedem Training, gescheit zu trainieren, jedes Turnier ernst zu nehmen – und das macht uns auch aus."

Beim Masters in Wien ist das Gros der Top-Teams aus dem 3x3-Zirkus dabei. TEAM Vienna wird es also mit der Weltelite zu tun bekommen, wobei es bei der Heumarkt-Generalprobe nicht nach Wunsch verlief. In Marseille wurden Kaltenbrunner, Linortner, Murati und Blazan Achter.

Auf der offiziellen Seite von 3x3 Wien gibt es alle Infos. Tickets für das 3x3-Spektakel könnt ihr euch jetzt schon sichern!

Hier gehts zu den Tickets >>>

