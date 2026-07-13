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GEWINNSPIEL: Rapid-Heimspiel gegen den GAK live erleben

Gewinne 2 Tickets für das Bundesliga-Duell SK Rapid gegen den Grazer AK 1902 im Allianz Stadion.

GEWINNSPIEL: Rapid-Heimspiel gegen den GAK live erleben Foto: © GEPA pictures
Textquelle: © LAOLA1

Tradition, Emotionen und Bundesliga-Atmosphäre: Im Allianz Stadion treffen SK Rapid und der Grazer AK 1902 aufeinander. Erlebe das Duell live von der Tribüne und sei dabei, wenn beide Teams um wichtige Punkte in der ADMIRAL Bundesliga kämpfen.

Das gibt’s zu gewinnen:

  • 2 Tickets für SK Rapid vs. Grazer AK 1902

  • Datum: Sonntag, 16. August 2026; 19:00 Uhr

  • Ort: Allianz Stadion, Wien

  • Gültig bis: 02.08.2026 (23:59)
    Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.

So nimmst du teil:
Dieses Gewinnspiel ist exklusiv in der LAOLA1 App verfügbar.
Die WINZONE findest du unter Home > WINZONE oder Konto > WINZONE

Jetzt die LAOLA1 App öffnen, teilnehmen und mit etwas Glück grün-weiße Heimspiel-Atmosphäre live erleben.

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