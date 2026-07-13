Nach Portugal-Aus: Martinez winkt Job bei anderem WM-Teilnehmer

Kurz nach dem Achtelfinal-Aus Portugals bei der WM 2026 gegen Spanien gab Nationaltrainer Roberto Martinez seinen Rücktritt bekannt.

Künftig betreut Jorge Jesus die Nationalmannschaft um den offiziell noch nicht zurückgetretenen Cristiano Ronaldo & Co.

Auch Roberto Martínez könnte schon bald wieder an der Seitenlinie stehen. Nur kurze Zeit nach seinem Rücktritt wird der Spanier bereits mit einem neuen Trainerposten in Verbindung gebracht.

Medienberichten zufolge gilt der 52-Jährige, der vor seinem Portugal-Engagement schon als Cheftrainer Belgiens fungierte, als heißer Kandidat für den vakanten Posten des schottischen Nationaltrainers.

Könnte Schottland in Heim-EM führen

Damit könnte Martínez einen WM-Teilnehmer übernehmen, der bei der Endrunde ebenfalls hinter den eigenen Erwartungen zurückblieb und in der Gruppenphase ausschied.

Der schottische Nationaltrainer Steve Clarke hat sein Amt anschließend niedergelegt.

Mit Schottland könnte Martínez die Heim-Europameisterschaft 2028 in Angriff nehmen. Die "Tartan Army" ist gemeinsam mit England, Wales und der Republik Irland Co-Gastgeber des Turniers.

Anschließend könnte der Spanier die Schotten durch die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2030 führen.