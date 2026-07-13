Neuer Portugal-Trainer spricht über Ronaldos Nationalteam-Zukunft

Nach dem Aus Portugals bei der WM 2026 hat Nationaltrainer Roberto Martinez seinen Rücktritt bekannt gegeben.

Nur wenige Tage später wurde Jorge Jesus als neuer Teamchef vorgestellt.

Er soll Portugal künftig wieder zu Erfolgen führen – ob er dabei auf die Dienste von Superstar Cristiano Ronaldo zählen kann, ist allerdings unklar. Der 41-Jährige hat bislang noch nicht bekannt gegeben, ob er seine Karriere im Nationalteam fortsetzen wird.

Jesus kündigte nun an, das Gespräch mit dem Kapitän der Portugiesen persönlich suchen zu wollen.

"Das ist ein Gespräch, das wir beide führen werden. Was möchte er für die Zukunft seiner Karriere tun?", erklärte der neue Teamchef, der mit Ronaldo zuletzt bereits in Saudi-Arabien bei Al-Nassr zusammengearbeitet hat. Gemeinsam gewann das portugiesische Duo in der vergangenen Saison erstmals die Meisterschaft.

"Solange er spielt, werde ich ihn aufstellen"

"Solange er spielt und in der Verfassung ist, nominiert zu werden, werde ich ihn aufstellen – innerhalb bestimmter Grenzen und unter den Bedingungen, die ich für die Nationalmannschaft als am besten erachte", sagte Jesus über den Star von Al-Nassr.

Der 71-Jährige bezeichnete Ronaldo als "Symbol des portugiesischen Fußballs" und betonte dessen großes Gewicht innerhalb der Mannschaft. Spekulationen über mögliche Probleme im Umgang mit dem Superstar wies Jesus zurück.

"Er wird niemals ein Problem für die Nationalmannschaft darstellen. Weder für die Nationalmannschaft noch für mich", stellte der neue Portugal-Coach klar.