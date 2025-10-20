Ein Highlight für jeden Eishockey-Fan! Beim Länderspiel Österreich gegen Kanada am 4. Mai 2025 gab’s Action pur und jetzt wartet ein besonderes Andenken: ein handsigniertes Original-Jersey des Team Canada.

Ein echtes Sammlerstück voller Emotion und Teamgeist.

Das gibt’s zu gewinnen:

Ein signiertes Original-Jersey

Spiel: AUT vs. CAN am 04.05.2025

Team : Kanada

Anlass : Österreich vs. Kanada, 4. Mai 2025

Highlight : Handsigniert von Spielern des Team Canada

Größe: XL

Gültig bis: 09.11.2025 (23:59)

Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.