GEWINNSPIEL: Signiertes Canada Jersey – AUT vs. CAN

Ein Stück Eishockey-Geschichte: Signiertes Kanada-Trikot vom Länderspiel am 04.05.2025

GEWINNSPIEL: Signiertes Canada Jersey – AUT vs. CAN Foto: © GEPA pictures/ Kevin Hackner
Gewinne ein originales, handsigniertes Team-Canada-Trikot!

Ein Highlight für jeden Eishockey-Fan! Beim Länderspiel Österreich gegen Kanada am 4. Mai 2025 gab’s Action pur und jetzt wartet ein besonderes Andenken: ein handsigniertes Original-Jersey des Team Canada.

Ein echtes Sammlerstück voller Emotion und Teamgeist.

Das gibt’s zu gewinnen:

  • Ein signiertes Original-Jersey

  • Spiel: AUT vs. CAN am 04.05.2025

  • Team: Kanada

  • Anlass: Österreich vs. Kanada, 4. Mai 2025

  • Highlight: Handsigniert von Spielern des Team Canada

  • Größe: XL

Gültig bis: 09.11.2025 (23:59)
Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.

Jetzt -20% auf Tennis Esports & coole Preise sichern!


➡️ Hier findest du deinen Tennis Esports Deal und weitere LAOLA1 Preise

