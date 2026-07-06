5×2 Tickets für ein Heimspiel von SK Rapid

Spiel: nach Wahl und Verfügbarkeit

Gültig bis: 26.07.2026 (23:59)

Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.

So nimmst du teil:

Dieses Gewinnspiel ist exklusiv in der LAOLA1 App verfügbar.

Die WINZONE findest du unter Home > WINZONE oder Konto > WINZONE

Jetzt die LAOLA1 App öffnen, teilnehmen und mit etwas Glück grün-weiße Heimspiel-Atmosphäre live erleben.