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GEWINNSPIEL: Rapid live im Allianz Stadion erleben

Gemeinsam mit Radio Arabella SK Rapid live im Allianz Stadion erleben

GEWINNSPIEL: Rapid live im Allianz Stadion erleben
Textquelle: © LAOLA1

Gewinne 5×2 Tickets für ein Heimspiel von SK Rapid. Flutlicht, Fangesänge und grün-weiße Emotionen: Ein Heimspiel im Allianz Stadion ist immer ein besonderes Erlebnis. Gemeinsam mit Radio Arabella werden Tickets für einen Matchday verlost, den du nach Wunsch und in Abstimmung auswählen kannst - vorbehaltlich Verfügbarkeit. So wartet mit etwas Glück ein Stadionabend voller Stimmung, Leidenschaft und echter Rapid-Atmosphäre.

Das gibt’s zu gewinnen:

  • 5×2 Tickets für ein Heimspiel von SK Rapid

  • Spiel: nach Wahl und Verfügbarkeit

  • Gültig bis: 26.07.2026 (23:59)
    Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.

So nimmst du teil:
Dieses Gewinnspiel ist exklusiv in der LAOLA1 App verfügbar.
Die WINZONE findest du unter Home > WINZONE oder Konto > WINZONE

Jetzt die LAOLA1 App öffnen, teilnehmen und mit etwas Glück grün-weiße Heimspiel-Atmosphäre live erleben.

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