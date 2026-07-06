Das gibt’s zu gewinnen:
5×2 Tickets für ein Heimspiel von SK Rapid
Spiel: nach Wahl und Verfügbarkeit
Gültig bis: 26.07.2026 (23:59)
Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.
So nimmst du teil:
Dieses Gewinnspiel ist exklusiv in der LAOLA1 App verfügbar.
Die WINZONE findest du unter Home > WINZONE oder Konto > WINZONE
Jetzt die LAOLA1 App öffnen, teilnehmen und mit etwas Glück grün-weiße Heimspiel-Atmosphäre live erleben.
Secure top prizes in the LAOLA1 WINZONE!
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