Testspiel-Doppel von Rapid endet mit zwei Remis

Der SK Rapid ist am Sonntag ins einwöchige Trainingslager nach Freistadt aufgebrochen.

Etwa eine halbe Autostunde von dort entfernt gibt es in Perg zum Start zwei Testspiele hintereinander.

Gegen den FK Pardubice aus Tschechien rettet der 17-jährige Stürmer David Polke in letzter Minute ein 2:2, gegen Namensvetter Rapid Bukarest aus Rumänien endet das Spiel 0:0.

Ausgleich mit letzter Aktion

Pardubice geht im ersten Test nach drei Minuten in Führung, Rapid - mit einem variablen 4-4-2 am Platz - kommt nach einer scharfen Hereingabe von Neuzugang Tonni Adamsen in der 17. Minute durch ein Eigentor zum Ausgleich.

Nach erneutem Rückstand in der 74. Minute bedient Matthias Seidl den kurz zuvor eingewechselten Youngster David Polke von der "Zweier", der Offensivspieler besorgt das 2:2.

Duell der Torhüter

1.300 Zuschauer sehen im Anschluss ein chancenreiches zweites Spiel, in dem es aber keine Treffer gibt. Dafür war vor allem der gut aufgelegte Torhüter der Rumänen verantwortlich, der etwa gegen Yusuf Demir und Romeo Amane glänzend parierte.

Auf der Gegenseite bekam Niklas Hedl in der Schlussphase mehr zu tun, blieb aber ebenfalls unbezwungen.

SK Rapid – FK Pardubice 2:2 (1:1)

Forstenlechner Arena Perg

Tore: 0:1 Václav (3.), 1:1 Eigentor (17.), 1:2 Abdullahi (74.), 2:2 Polke (90.)

Rapid mit: Orgler; Bolla (46. Oswald), Cvetković (73. Gröller), Muharemović, F. Demir; Tilio, Schaub, Seidl, Dahl (83. Djezić); Adamsen (46. Jozepovic), Gulliksen (83. Polke)

Ersatz: Göschl; Oswald, Jozepovic, Stehrer, Mušić, Gröller, Polke, Djezić

SK Rapid – Rapid Bukarest 0:0

Rapid mit: Hedl; Roka, Schöller (46. Gröller), Raux-Yao, Auer; Y. Demir (83. Djezić), Amane (72. Mušić), Bajlicz (62. Oswald); Wurmbrand (46. Ekereokosu), Kara (83. Jozepovic), Haidara (83. Polke)

Ersatz: Orgler, Göschl; Stehrer