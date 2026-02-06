Winzone

GEWINNSPIEL: Nike SKN St. Pölten Frauen Trikot 2025/26

Deine Chance auf das offizielle Heimtrikot aus der Frauen Champions League

GEWINNSPIEL: Nike SKN St. Pölten Frauen Trikot 2025/26 Foto: © GEPA pictures/ Manuel Binder
Textquelle: © LAOLA1

Gewinne das Champions-League-Heimtrikot der SKN St. Pölten Frauen 2025/2026.

Die SKN St. Pölten Frauen zählen seit Jahren zu den Aushängeschildern des österreichischen Frauenfußballs. Nationale Titel, regelmäßige Auftritte in der UEFA Women’s Champions League und konstante Leistungen auf internationalem Niveau prägen den Verein.

Auch in der Saison 2025/26 steht SKN St. Pölten für ambitionierten Fußball, klare Spielidee und die erfolgreiche Entwicklung des Frauenfußballs in Österreich. Passend dazu verlosen wir gemeinsam mit SKN St. Pölten das Heimtrikot aus der Champions-League-Saison 2025/26.

Das gibt’s zu gewinnen:

  • 1× Nike SKN St. Pölten Frauen Champions-League Heimtrikot 2025/2026

  • Saison: 2025/26

  • Ausrüster: Nike

  • Bewerb: UEFA Women’s Champions League

Teilnahmeschluss: 22.02.2025 (23:59)
Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.

Jetzt teilnehmen und dir mit etwas Glück das Trikot der SKN St. Pölten Frauen sichern.

8 Tore! Historische erste Hälfte im Kellerduell der 2. Bundesliga

Bundesliga LIVE: Red Bull Salzburg - Austria Wien

St. Pölten holt Innenverteidiger vom SK Sturm

Fix! Ex-Real-Star wechselt zu Fitz-Klub

Hohe Ticketnachfrage für ÖFB-Länderspiele im März

Kommt aus England: Sturm präsentiert neuen Stürmer

Vertrag von ÖFB-Legionär bei polnischem Traditionsklub aufgelöst

