Die SKN St. Pölten Frauen zählen seit Jahren zu den Aushängeschildern des österreichischen Frauenfußballs. Nationale Titel, regelmäßige Auftritte in der UEFA Women’s Champions League und konstante Leistungen auf internationalem Niveau prägen den Verein.

Auch in der Saison 2025/26 steht SKN St. Pölten für ambitionierten Fußball, klare Spielidee und die erfolgreiche Entwicklung des Frauenfußballs in Österreich. Passend dazu verlosen wir gemeinsam mit SKN St. Pölten das Heimtrikot aus der Champions-League-Saison 2025/26.

Das gibt’s zu gewinnen:

1× Nike SKN St. Pölten Frauen Champions-League Heimtrikot 2025/2026

Saison: 2025/26

Ausrüster: Nike

Bewerb: UEFA Women’s Champions League

Teilnahmeschluss: 22.02.2025 (23:59)

Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.

Jetzt teilnehmen und dir mit etwas Glück das Trikot der SKN St. Pölten Frauen sichern.