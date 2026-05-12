ÖFB-Teamspielerin verlängert bei Austria Wien

Virginia Kirchberger hält Austria Wien weiter die Treue. Wie der Tabellenführer der ADMIRAL Frauen Bundesliga am Dienstag bekannt gab, hat die ÖFB-Teamspielerin ihren Vertrag verlängert. Zuvor konnte man bereits Katharina Schiechtl von einem Verbleib überzeugen.

Nach mehreren Stationen in Deutschland verließ sie Eintracht Frankfurt 2024 in Richtung Wien-Favoriten. Bei den "Veilchen" konnte sie sich schnell als Stammspielerin etablieren.

Kenesei: "Absolute Bereicherung für unsere Mannschaft"

"Ich fühle mich bei der Austria unglaublich wohl und die sportliche Entwicklung der letzten zwei Jahre zeigt auch, wieviel Potenzial in der Mannschaft steckt und welchen Weg die Austria im Frauenfußball gehen will. Ich möchte weiterhin ein Teil dieser Erfolgsgeschichte sein und diese positive Entwicklung weiter mitprägen. Ich bekomme hier viel Vertrauen, das ich auf dem Platz zurückgeben will. Ich freue mich auf alles was die Zukunft bereit hält und bin glücklich auch weiterhin ein Teil dieser Mannschaft zu sein", begründet Kirchberger ihre Entscheidung.

Cheftrainer Stefan Kenesei freut sich über den Verbleib der Mentalitätsspielerin: "Gini ist seit ihrem ersten Tag bei uns eine absolute Bereicherung für unsere Mannschaft und hat sich innerhalb kürzester Zeit zu einer wichtigen Persönlichkeit in unserem Team entwickelt. Sie vereint hohe sportliche Qualität mit enormer Erfahrung, ausgeprägter Mentalität und einem außergewöhnlichen Siegeswillen. Genau diese Eigenschaften verkörpern die Werte, für die wir als Team stehen möchten. Darüber hinaus übernimmt sie auf und neben dem Platz Verantwortung, geht mit ihrer Professionalität täglich voran und ist dadurch auch für unsere jungen Spielerinnen ein wichtiger Orientierungspunkt. Umso mehr freut es mich, dass wir den gemeinsamen Weg weiterhin fortsetzen und auch in Zukunft auf ihre Qualitäten, ihre Persönlichkeit und ihre Erfahrung bauen können."