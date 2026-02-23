GEWINNSPIEL: Nike Eintracht Frankfurt Home Trikot 2024/25

Gewinne das Nike Heimtrikot von Eintracht Frankfurt aus der Saison 2024/25.
Mit diesem Trikot bestritt die Eintracht Frankfurt die Saison 2024/25 in Bundesliga und Europacup. Das Heimjersey begleitete eine Spielzeit mit intensiven Bundesliga-Abenden und internationalen Auftritten und prägte das Erscheinungsbild der Mannschaft in dieser Saison - in der Liga wie auch auf europäischer Ebene.
Das gibt’s zu gewinnen:
Nike Eintracht Frankfurt Home Trikot 2024/25
Verein: Eintracht Frankfurt
Marke: Nike
Größe: XL
Teilnahmeschluss: 15.03.2026 (23:59)
Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.
Jetzt teilnehmen und sich mit etwas Glück das offizielle Heimtrikot von Eintracht Frankfurt aus der aktuellen Saison sichern.
