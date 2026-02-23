Winzone

GEWINNSPIEL: Nike Eintracht Frankfurt Home Trikot 2024/25

Ein Stück Eintracht-Geschichte gewinnen – offizielles Heimtrikot von Eintracht Frankfurt

Textquelle: © LAOLA1

Gewinne das Nike Heimtrikot von Eintracht Frankfurt aus der Saison 2024/25.

Mit diesem Trikot bestritt die Eintracht Frankfurt die Saison 2024/25 in Bundesliga und Europacup. Das Heimjersey begleitete eine Spielzeit mit intensiven Bundesliga-Abenden und internationalen Auftritten und prägte das Erscheinungsbild der Mannschaft in dieser Saison - in der Liga wie auch auf europäischer Ebene.

Das gibt’s zu gewinnen:

Teilnahmeschluss: 15.03.2026 (23:59)

Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.

Jetzt teilnehmen und sich mit etwas Glück das offizielle Heimtrikot von Eintracht Frankfurt aus der aktuellen Saison sichern.

