GEWINNSPIEL: Nike Eintracht Frankfurt Home Trikot 2024/25

Mit diesem Trikot bestritt die Eintracht Frankfurt die Saison 2024/25 in Bundesliga und Europacup. Das Heimjersey begleitete eine Spielzeit mit intensiven Bundesliga-Abenden und internationalen Auftritten und prägte das Erscheinungsbild der Mannschaft in dieser Saison - in der Liga wie auch auf europäischer Ebene.

Das gibt’s zu gewinnen:

Nike Eintracht Frankfurt Home Trikot 2024/25

Verein: Eintracht Frankfurt

Marke: Nike

Größe: XL

Teilnahmeschluss: 15.03.2026 (23:59)

Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.

Jetzt teilnehmen und sich mit etwas Glück das offizielle Heimtrikot von Eintracht Frankfurt aus der aktuellen Saison sichern.