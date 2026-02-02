GEWINNSPIEL: Heimtrikot & Shorts der Eisenstadt Dragons

Gewinne das Heim-Trikot inklusive Shorts der Eisenstadt Dragons
In der aktuellen Saison sind die Eisenstadt Dragons bei ihren Heimspielen im weißen Heimdress auf dem Parkett zu sehen. Genau dieses Trikot inklusive Shorts wird verlost. Das Set verbindet funktionales Basketball-Design mit dem offiziellen Look der laufenden Saison und ist sowohl für den Einsatz am Court als auch als Fanartikel zur aktuellen Saison geeignet.
Das gibt’s zu gewinnen:
1× Heim-Trikot & Shorts der Eisenstadt Dragons (weiß)
Sport: Basketball
Design: Heim-Set in Weiß
Eigenschaften: Leichtes Material, hoher Tragekomfort, authentischer Team-Look
Teilnahmeschluss: 01.03.2025 (23:59)
Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.
Jetzt teilnehmen und dir mit etwas Glück den offiziellen Heim-Look der Eisenstadt Dragons sichern.
