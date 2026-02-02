Winzone

GEWINNSPIEL: Heimtrikot & Shorts der Eisenstadt Dragons

Basketball pur: Das Heimtrikot & die Shorts der Eisenstadt Dragons gewinnen

GEWINNSPIEL: Heimtrikot & Shorts der Eisenstadt Dragons Foto: © GEPA pictures/ Edgar Eisner
Textquelle: © LAOLA1

Gewinne das Heim-Trikot inklusive Shorts der Eisenstadt Dragons

In der aktuellen Saison sind die Eisenstadt Dragons bei ihren Heimspielen im weißen Heimdress auf dem Parkett zu sehen. Genau dieses Trikot inklusive Shorts wird verlost. Das Set verbindet funktionales Basketball-Design mit dem offiziellen Look der laufenden Saison und ist sowohl für den Einsatz am Court als auch als Fanartikel zur aktuellen Saison geeignet.

Das gibt’s zu gewinnen:

  • 1× Heim-Trikot & Shorts der Eisenstadt Dragons (weiß)

  • Sport: Basketball

  • Design: Heim-Set in Weiß

  • Eigenschaften: Leichtes Material, hoher Tragekomfort, authentischer Team-Look

Teilnahmeschluss: 01.03.2025 (23:59)

Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.

Jetzt teilnehmen und dir mit etwas Glück den offiziellen Heim-Look der Eisenstadt Dragons sichern.

