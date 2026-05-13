San Antonio Spurs San Antonio Spurs SAS Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves MIN
Endstand
126:97
34:30 , 25:17 , 32:26 , 35:24
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NBA-Playoffs: San Antonio Spurs vor Halbfinal-Einzug

Victor Wembanyama führt die Spurs gegen die Timberwolves zu einem klaren Heimsieg.

NBA-Playoffs: San Antonio Spurs vor Halbfinal-Einzug Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
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Die San Antonio Spurs sind im NBA-Playoff nur noch einen Sieg vom Einzug ins Halbfinale entfernt.

Die Texaner gewinnen das fünfte Spiel der Serie gegen die Minnesota Timberwolves am Dienstag (Ortszeit) vor heimischer Kulisse deutlich 126:97 und gehen im "best of seven" mit 3:2 in Führung.

Der Franzose Victor Wembanyama ist mit 27 Punkten und 17 Rebounds einmal mehr der überragende Akteur der Spurs. Bei den Timberwolves kommt Anthony Edwards auf 20 Zähler.

Am Freitagabend können die Spurs in Minneapolis den Aufstieg fixieren. Im Finale der Western Conference würde Oklahoma City Thunder warten. Der Titelverteidiger setzte sich gegen die Los Angeles Lakers bereits mit 4:0 durch.

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