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GEWINNSPIEL: Die LAOLA1-Fußmatte für echte Sportfans

Hol dir die LAOLA1-Fußmatte und zeige schon an der Haustür, für welchen Sport du brennst.

GEWINNSPIEL: Die LAOLA1-Fußmatte für echte Sportfans
Textquelle: © LAOLA1

Ob vor der Wohnungstür, im Büro oder im Hobbykeller – mit der LAOLA1-Fußmatte setzt du ein sportliches Statement und zeigst deine Zugehörigkeit zur LAOLA1-Community.

Das gibt’s zu gewinnen:

  • 1× LAOLA1-Fußmatte

Gültig bis: 28.06.2026 (23:59)
Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.

Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück einen Fußballabend im Hawidere genießen.

So nimmst du teil:

Dieses Gewinnspiel ist exklusiv in der LAOLA1 App verfügbar.
Die WINZONE findest du unter Home > WINZONE oder Konto > WINZONE.

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