1× LAOLA1-Fußmatte

Gültig bis: 28.06.2026 (23:59)

Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.

Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück einen Fußballabend im Hawidere genießen.

So nimmst du teil:

Dieses Gewinnspiel ist exklusiv in der LAOLA1 App verfügbar.

Die WINZONE findest du unter Home > WINZONE oder Konto > WINZONE.