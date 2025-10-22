NEWS

GEWINNSPIEL: 5x2 Tickets für Arnd Zeiglers Fußball-Show LIVE

Erlebe „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs – Immer Glück ist Können“ live im Globe Wien

GEWINNSPIEL: 5x2 Tickets für Arnd Zeiglers Fußball-Show LIVE
Gewinne 2 Tickets für „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs – Immer Glück ist Können

Fußball trifft Humor! Arnd Zeigler bringt seine Kultshow „Immer Glück ist Können - Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ live auf die Bühne. Geschichten, Emotionen und jede Menge Witz – ein Abend, der Fußballfans zum Lachen, Staunen und Erinnern bringt.

Das gibt’s zu gewinnen:

  • 5x 2 Tickets für „Immer Glück ist Können – Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs LIVE“

  • Datum: Mittwoch, 29. Oktober 2025

  • Uhrzeit: 19:30 Uhr

  • Ort: Globe Wien, MARX HALLE

Teilnahmeschluss: 26.10.2025 (23:59)
Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.

Jetzt mitmachen und einen unvergesslichen Abend mit Arnd Zeigler und seiner wunderbaren Welt des Fußballs erleben!

