Yamaha hat das Ende der Zusammenarbeit mit seinen beiden Werksfahrern Fabio Quartararo und Álex Rins zum Ablauf der MotoGP-Saison 2026 offiziell bestätigt.

Die beiden Fahrer werden 2029 nicht mehr für das Werksteam des japanischen Motorradherstellers Yamaha an den Start gehen.

"Wir sind Fabio und Alex für ihr Engagement, ihre Professionalität und ihren Beitrag zum Yamaha-MotoGP-Projekt außerordentlich dankbar. Gemeinsam werden wir bis zum Ende der Saison 2026 weiter alles geben, um erfolgreich zu sein", teilte Yamaha in einem Statement mit.

Quartararo gewann 2021 den WM-Titel

Besonders prägend war die gemeinsame Zeit mit Fabio Quartararo. Der Franzose fuhr seit seinem MotoGP-Debüt 2019 durchgehend für Yamaha und entwickelte sich zum Aushängeschild des japanischen Herstellers.

In dieser Zeit feierte er elf Grand-Prix-Siege und stand 32-mal auf dem Podest. Der Höhepunkt folgte 2021 mit dem Gewinn des Weltmeistertitels in der Königsklasse. Ein Jahr später sicherte sich Quartararo hinter Francesco Bagnaia den Vizeweltmeistertitel.

Álex Rins stieß zur Saison 2024 zum Yamaha-Werksteam. Der Spanier konnte jedoch nicht an die Erfolge anknüpfen, die er zuvor insbesondere mit Suzuki gefeiert hatte. Zudem war seine Zeit bei Yamaha immer wieder von Verletzungen geprägt, die ihn regelmäßig zurückwarfen.