GEWINNSPIEL: 5x 2 Tickets für BC Vienna vs. KK Split

Am 10. April kommt es im Hallmann Dome zum internationalen Aufeinandertreffen zweier Basketball-Teams mit unterschiedlicher Spielkultur. BC Vienna trifft vor heimischem Publikum auf KK Split - ein Duell, das für Tempo, Intensität und spannende Spielphasen steht.

Wer Basketball hautnah erleben möchte, bekommt hier die Chance auf einen Abend mit echter Hallen-Atmosphäre und packendem Spielgeschehen.

Das gibt’s zu gewinnen:

5x 2 Tickets für BC Vienna vs. KK Split

Datum: Freitag, 10.04.2026

Spielzeit: 20:30 – 23:30 Uhr

Ort: Hallmann Dome, Gutheil-Schoder-Gasse 9, 1100 Wien

Teilnahmeschluss: 09.04.2025 (15:00)

Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.

Jetzt teilnehmen und dir deine Chance auf Live-Basketball in Wien sichern.