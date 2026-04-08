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GEWINNSPIEL: 5x 2 Tickets für BC Vienna vs. KK Split

BC Vienna gegen KK Split am 10. April live im Hallmann Dome in Wien erleben

GEWINNSPIEL: 5x 2 Tickets für BC Vienna vs. KK Split
Textquelle: © LAOLA1

Sichere dir mit etwas Glück 2 Tickets für das Spiel zwischen BC Vienna und KK Split.

Am 10. April kommt es im Hallmann Dome zum internationalen Aufeinandertreffen zweier Basketball-Teams mit unterschiedlicher Spielkultur. BC Vienna trifft vor heimischem Publikum auf KK Split - ein Duell, das für Tempo, Intensität und spannende Spielphasen steht.

Wer Basketball hautnah erleben möchte, bekommt hier die Chance auf einen Abend mit echter Hallen-Atmosphäre und packendem Spielgeschehen.

Das gibt’s zu gewinnen:

  • 5x 2 Tickets für BC Vienna vs. KK Split

  • Datum: Freitag, 10.04.2026

  • Spielzeit: 20:30 – 23:30 Uhr

  • Ort: Hallmann Dome, Gutheil-Schoder-Gasse 9, 1100 Wien

Teilnahmeschluss: 09.04.2025 (15:00)
Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.

Jetzt teilnehmen und dir deine Chance auf Live-Basketball in Wien sichern.

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