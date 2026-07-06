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Kurios: Brasilien-Star spielt ganze Karriere unter falschem Namen

Ein Missgeschick bei der Beflockung sorgte dafür, dass der 34-Jährige bis heute nicht mit seinem echten Vornamen spielt. Warum er den Fehler nicht korrigieren ließ:

Kurios: Brasilien-Star spielt ganze Karriere unter falschem Namen Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
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Unter Casemiro ist er bekannt geworden, sein richtiger Name ist das aber nicht: Brasiliens Fußball-Teamspieler spielt seit Jahren mit einer falsch geschriebenen Version seines Vornamens. Eigentlich heißt der 34-jährige Mittelfeldspieler nämlich Casimiro.

Ausgelöst durch einen Fehler seines damaligen Klubs FC Sao Paulo steht aber die andere Version auf seinem Dress. "Ich werde für alle immer Casemiro sein. Das ist alles Sao Paulos Schuld", erläuterte der Ex-Real-Kicker.

Falsche Beflockung

Der Verein habe damals seinen Namen aus Versehen mit "e" geschrieben, sagte der Nationalspieler schon vor einiger Zeit in einem Interview der italienischen Zeitung "La Repubblica".

Den Schreibfehler habe er später aus Aberglauben nicht mehr korrigieren lassen. "Es war ein einmaliger Fehler und jetzt trage ich ihn für immer mit mir", sagte der Akteur, der mit Real fünf Mal die Champions League gewonnen hat.

"Ich habe dem Klub gesagt: Ihr braucht den Namen nicht ändern." Bis Ende Juni stand er bei Manchester United unter Vertrag, inzwischen ist er vereinslos.

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