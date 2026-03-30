Gemeinsam mit der Bundesliga werden 2 DERBYSTAR Ligabälle der Saison 2025/26 verlost – jenes Modell, das aktuell in Österreichs Spitzenfußball bei Männern und Frauen zum Einsatz kommt.

Der Ball aus der hochwertigen „Brillant APS“-Reihe überzeugt mit modernem Design und Top-Qualität auf höchstem Niveau und begleitet die laufende Saison auf den Plätzen der Bundesliga und 2. Liga.

Das gibt’s zu gewinnen:

2× DERBYSTAR Bundesliga-Spielball 2025/26 Offizieller Spielball der Bundesliga

Teilnahmeschluss: 19.04.2026 (23:59)

Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.

Jetzt teilnehmen und dir mit etwas Glück den offiziellen Spielball der aktuellen Saison sichern.