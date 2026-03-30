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GEWINNSPIEL: 2x DERBYSTAR Bundesliga-Spielbälle 2025/26

Deine Chance auf den offiziellen Ligaball der ADMIRAL Bundesliga

GEWINNSPIEL: 2x DERBYSTAR Bundesliga-Spielbälle 2025/26
Textquelle: © LAOLA1

Gewinne einen von zwei offiziellen Spielbällen der ADMIRAL Bundesliga.

Gemeinsam mit der Bundesliga werden 2 DERBYSTAR Ligabälle der Saison 2025/26 verlost – jenes Modell, das aktuell in Österreichs Spitzenfußball bei Männern und Frauen zum Einsatz kommt.

Der Ball aus der hochwertigen „Brillant APS“-Reihe überzeugt mit modernem Design und Top-Qualität auf höchstem Niveau und begleitet die laufende Saison auf den Plätzen der Bundesliga und 2. Liga.

Das gibt’s zu gewinnen:

  • 2× DERBYSTAR Bundesliga-Spielball 2025/26

    Offizieller Spielball der Bundesliga

Teilnahmeschluss: 19.04.2026 (23:59)
Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.

Jetzt teilnehmen und dir mit etwas Glück den offiziellen Spielball der aktuellen Saison sichern.

Sichere dir Top-Preise in der LAOLA1 WINZONE!

Gewinne Tickets, Fanartikel & mehr. Jetzt teilnehmen und kein Gewinnspiel mehr verpassen!

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