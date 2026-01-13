Am 16. Jänner 2026 trifft BC Vienna im Hallmann Dome auf Spartak Subotica aus Serbien. Freu dich auf intensiven Basketball, starke Aktionen und echte Hallenstimmung – ein Erlebnis, das sowohl eingefleischte Fans als auch Familien begeistert.

Gerade in der engen Saisonphase zählt jeder Punkt. Sei live dabei, lass dich von der Stimmung im Hallmann Dome mitreißen und erlebe einen Basketballabend voller Emotionen.

Das gibt’s zu gewinnen:

2×2 Tickets für BC Vienna vs. Spartak Subotica

Bewerb: ABA Liga

Spieltermin: 16.01.2026, 18:00 Uhr

Spielort: Hallmann Dome, Wien

Teilnahmeschluss: 15.01.2026 (10:00)

Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.

Jetzt mitmachen und ABA-Liga-Basketball auf internationalem Niveau live erleben!