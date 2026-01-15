Weiter ohne Pöltl: Raptors gewinnen bei Schlusslicht

Nach der Niederlage gegen die Philadelphia 76ers melden sich die Toronto Raptors bei Nachzügler Indiana Pacers in der NBA mit einem 115:101-Sieg zurück und feiern gleichzeitig ihren 25. Saisonsieg.

Vor allem Brandon Ingram mit 30 Punkten und sieben Rebounds, sowie Scottie Barnes mit 23 Punkten und 13 Assists überzeugen beim klaren Auswärtserfolg.

Weiterhin nicht mit dabei ist Jakob Pöltl. Der Österreicher fehlt seinen Raptors seit Ende Dezember und hat mittlerweile 21 der 42 Partien seines Teams in dieser Spielzeit verpasst.

In der Eastern Conference liegen die Kanadier auf einem starken vierten Rang und damit voll auf Playoff-Kurs. Am Freitag empfängt Toronto die erstarkten LA Clippers. Die Kalifornier haben elf der jüngsten 13 Partien für sich entschieden.