Indiana Pacers Indiana Pacers IND Toronto Raptors Toronto Raptors TOR
Endstand
101:115
18:39 , 30:28 , 30:27 , 23:21
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
NEWS

Weiter ohne Pöltl: Raptors gewinnen bei Schlusslicht

Die Kanadier feiern in der NBA einen verdienten Sieg bei den Indiana Pacers. Jakob Pöltl fehlt weiterhin.

Weiter ohne Pöltl: Raptors gewinnen bei Schlusslicht Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Nach der Niederlage gegen die Philadelphia 76ers melden sich die Toronto Raptors bei Nachzügler Indiana Pacers in der NBA mit einem 115:101-Sieg zurück und feiern gleichzeitig ihren 25. Saisonsieg.

Vor allem Brandon Ingram mit 30 Punkten und sieben Rebounds, sowie Scottie Barnes mit 23 Punkten und 13 Assists überzeugen beim klaren Auswärtserfolg.

Weiterhin nicht mit dabei ist Jakob Pöltl. Der Österreicher fehlt seinen Raptors seit Ende Dezember und hat mittlerweile 21 der 42 Partien seines Teams in dieser Spielzeit verpasst.

In der Eastern Conference liegen die Kanadier auf einem starken vierten Rang und damit voll auf Playoff-Kurs. Am Freitag empfängt Toronto die erstarkten LA Clippers. Die Kalifornier haben elf der jüngsten 13 Partien für sich entschieden.

Die 30 bestbezahlten Spieler der NBA

#28 - Jalen Williams (Oklahoma City Thunder)
#28 - Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder)

Slideshow starten

31 Bilder

Mehr zum Thema

GEWINNSPIEL: 2×2 On-Court Seats für BC Vienna vs. KK Zadar

GEWINNSPIEL: 2×2 On-Court Seats für BC Vienna vs. KK Zadar

Winzone
Verletzt vom Feld: Kompany sorgt sich um Laimer

Verletzt vom Feld: Kompany sorgt sich um Laimer

Deutsche Bundesliga
Australian-Open-Quali LIVE: Lilli Tagger - Lanlana Tararudee

Australian-Open-Quali LIVE: Lilli Tagger - Lanlana Tararudee

Tennis
Transfer Update: Sturm hat den Chukwuani-Ersatz gefunden

Transfer Update: Sturm hat den Chukwuani-Ersatz gefunden

Bundesliga
2
Real blamiert sich bei Arbeloa-Debüt im spanischen Cup

Real blamiert sich bei Arbeloa-Debüt im spanischen Cup

International
7
Arsenal legt im EFL-Cup-Halbfinale gegen Chelsea vor

Arsenal legt im EFL-Cup-Halbfinale gegen Chelsea vor

International
Bayern dreht Rückstand in Köln

Bayern dreht Rückstand in Köln

Deutsche Bundesliga
2
Kommentare

Kommentare

Basketball NBA Toronto Raptors Indiana Pacers