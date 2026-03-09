GEWINNSPIEL: 2 VIP-Tickets für BC Vienna vs. KK Split

Gewinne 2 VIP-Tickets für das Basketball-Duell zwischen BC Vienna und KK Split.
Am Freitag, dem 10. April 2026, kommt es im Hallmann Dome zum internationalen Basketball-Duell zwischen BC Vienna und dem kroatischen Traditionsklub KK Split.
Mit den VIP-Tickets erlebst du das Spiel in besonderem Rahmen und genießt Spitzenbasketball in exklusiver Atmosphäre. Wenn Wien auf Split trifft, sind Intensität, Qualität und echtes internationales Flair garantiert.
Das gibt’s zu gewinnen:
1×2 VIP-Tickets für BC Vienna vs. KK Split
Datum: Freitag, 10.04.2026
Spielzeit: 20:30 – 23:30 Uhr
Ort: Hallmann Dome, Gutheil-Schoder-Gasse 9, 1100 Wien
Teilnahmeschluss: 29.03.2025 (23:59)
Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.
Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück Basketball live im VIP-Bereich des Hallmann Dome erleben.
