GEWINNSPIEL: 2 VIP-Tickets für BC Vienna vs. KK Split

Am Freitag, dem 10. April 2026, kommt es im Hallmann Dome zum internationalen Basketball-Duell zwischen BC Vienna und dem kroatischen Traditionsklub KK Split.

Mit den VIP-Tickets erlebst du das Spiel in besonderem Rahmen und genießt Spitzenbasketball in exklusiver Atmosphäre. Wenn Wien auf Split trifft, sind Intensität, Qualität und echtes internationales Flair garantiert.

Das gibt’s zu gewinnen:

1×2 VIP-Tickets für BC Vienna vs. KK Split

Datum: Freitag, 10.04.2026

Spielzeit: 20:30 – 23:30 Uhr

Ort: Hallmann Dome, Gutheil-Schoder-Gasse 9, 1100 Wien

Teilnahmeschluss: 29.03.2025 (23:59)

Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.

Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück Basketball live im VIP-Bereich des Hallmann Dome erleben.