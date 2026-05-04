Straka verpasst nach starker Schlussrunde Miami-Podest knapp

Österreichs Golf-Ass Sepp Straka hat beim PGA-Signature-Turnier in Miami seine Aufholjagd am Schlusstag fortgesetzt und das Podest als Vierter nur um einen Schlag verpasst.

Mit einer 66 von sechs unter Par spielte er die beste seiner vier Runden, gesamt schloss er das 20-Millionen-Dollar-Event mit elf unter Par ab. Cameron Young verteidigte seine Führung souverän, er gewann mit 19 unter Par vor seinen US-Landsleuten Scottie Scheffler (13 unter) und Ben Griffin (12).

Straka gelangen am Sonntag bei einem Bogey gleich sieben Birdies, fünf davon auf den letzten sieben Löchern. Zur Turnier-Halbzeit war er lediglich 34. gewesen. Für Young wiederum ist es das Double in Florida, nachdem er das Players Championship im März gewonnen hatte.

Straka in guter Form zu Titelverteidigung

"Heute war es ein bisserl unterschiedlich. Die ersten 9 habe ich ganz okay gespielt, aber nichts aus der Runde rausgebracht. Auf den zweiten 9 habe ich mich mit dem Schwung richtig gut gefühlt und dann halt genügend Birdies verwandelt", erklärte Straka nach seiner Aufholjagd.

Der 33-jährige Wiener kommt also in guter Form zu seiner Titelverteidigung bei der Truist Championship. Diese war im Vorjahr ausnahmsweise in Philadelphia abgehalten worden, findet dieses Jahr aber wie gewohnt im Quail Hollow Golf Club in Charlotte (US-Bundesstaat North Carolina) statt.

Straka verteidigt seinen Titel beim nächsten Signature-Event (ohne Cut, 20 Mio. Dollar Dotation, Anm.) also auf einem anderen Kurs. "Jedes Mal, wenn ich gewonnen habe, habe ich das nächste Jahr am selben Platz gespielt, das wird ein neues Erlebnis sein. Ich freue mich schon auf das Turnier", sagte der 33-jährige Wiener.

Straka weiterhin auf Weltranglistenrang 13

Für Straka wird es auch wie u.a. für das vom Weltranglisten-Zweiten Rory McIlroy angeführte Feld die Generalprobe für die PGA Championship, dem zweiten von vier Grand-Slam-Turnieren, in der Woche darauf in Newtown Square.

Straka hat übrigens in der am Montag veröffentlichten Weltrangliste Rang 13 behalten. Zweitbester Österreicher ist Shanghai-Sieger Bernd Wiesberger, der sich in Belek ebenfalls für das Major qualifiziert hat. Der Burgenländer verbesserte sich auf Rang 205.