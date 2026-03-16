GEWINNSPIEL: 2 Tickets für LASK vs. Austria Wien

Gewinne 2 Tickets für das Bundesliga-Duell zwischen LASK und FK Austria Wien.
Wenn Linzer Heimstärke auf Wiener Fußballtradition trifft, sind Spannung, Intensität und beste Stadionstimmung garantiert. Sichere dir jetzt die Chance, dieses Duell live im Stadion zu erleben.
Das gibt’s zu gewinnen:
1×2 Tickets für LASK vs. Austria Wien
Bewerb: Österreichische Bundesliga
Datum: Sonntag, 05.04.2026, Ankick: 14:30 Uhr
Ort: Raiffeisen Arena, Linz
Gültig bis: 05.04.2026 (23:59)
Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.
Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück live beim Bundesliga-Duell dabei sein.
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