NEWS

GEWINNSPIEL: 2 Tickets für LASK vs. Austria Wien

LASK gegen Austria Wien live am 05.04.2026 in der Raiffeisen Arena erleben

GEWINNSPIEL: 2 Tickets für LASK vs. Austria Wien
Textquelle: © LAOLA1

Gewinne 2 Tickets für das Bundesliga-Duell zwischen LASK und FK Austria Wien.

Wenn Linzer Heimstärke auf Wiener Fußballtradition trifft, sind Spannung, Intensität und beste Stadionstimmung garantiert. Sichere dir jetzt die Chance, dieses Duell live im Stadion zu erleben.

Das gibt’s zu gewinnen:

  • 1×2 Tickets für LASK vs. Austria Wien

  • Bewerb: Österreichische Bundesliga

  • Datum: Sonntag, 05.04.2026, Ankick: 14:30 Uhr

  • Ort: Raiffeisen Arena, Linz

Gültig bis: 05.04.2026 (23:59)
Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.

Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück live beim Bundesliga-Duell dabei sein.

Sichere dir Top-Preise in der LAOLA1 WINZONE!

Gewinne Tickets, Fanartikel & mehr. Jetzt teilnehmen und kein Gewinnspiel mehr verpassen!

Mehr zum Thema

Austrias spektakulär bitterer Geburtstag

Austrias spektakulär bitterer Geburtstag

Bundesliga
1
Gnadenloses Sturm schießt die Wiener Austria ab

Gnadenloses Sturm schießt die Wiener Austria ab

Bundesliga
137
Bundesliga LIVE: Austria Wien - SK Sturm Graz

Bundesliga LIVE: Austria Wien - SK Sturm Graz

Bundesliga
194
Seidl und Hedl: Zwei Rapid-Stehaufmännchen träumen von der WM

Seidl und Hedl: Zwei Rapid-Stehaufmännchen träumen von der WM

Bundesliga
39
Salzburg-Unserie wird immer schlimmer: "Echt nicht gut genug"

Salzburg-Unserie wird immer schlimmer: "Echt nicht gut genug"

Bundesliga
20
Prozessauftakt zum Platzsturm beim 343. Wiener Derby

Prozessauftakt zum Platzsturm beim 343. Wiener Derby

2
Ingolitsch: Böse Miene zum guten Resultat

Ingolitsch: Böse Miene zum guten Resultat

Bundesliga
26
LASK FK Austria Wien Admiral Bundesliga Gewinnspiele Winzone