GEWINNSPIEL: 2 Tickets für LASK vs. Austria Wien

Wenn Linzer Heimstärke auf Wiener Fußballtradition trifft, sind Spannung, Intensität und beste Stadionstimmung garantiert. Sichere dir jetzt die Chance, dieses Duell live im Stadion zu erleben.

Das gibt’s zu gewinnen:

1×2 Tickets für LASK vs. Austria Wien

Bewerb: Österreichische Bundesliga

Datum: Sonntag, 05.04.2026, Ankick: 14:30 Uhr

Ort: Raiffeisen Arena, Linz

Gültig bis: 05.04.2026 (23:59)

Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.

Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück live beim Bundesliga-Duell dabei sein.