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GEWINNSPIEL: 2 Tickets für das Wiener Derby - Rapid vs. Austria

Rapid Wien gegen Austria Wien live am 10.05.2026 im Allianz Stadion erleben

GEWINNSPIEL: 2 Tickets für das Wiener Derby - Rapid vs. Austria Foto: © GEPA pictures
Textquelle: © LAOLA1

Gewinne 2 Tickets für das Wiener Derby zwischen SK Rapid Wien und FK Austria Wien.

Am Sonntag, dem 10. Mai 2026, kommt es im Allianz Stadion zum nächsten Kapitel des Wiener Derbys. Wenn Rapid Wien auf Austria Wien trifft, sind Emotionen, Intensität und eine besondere Stadion-Atmosphäre garantiert.

Das gibt’s zu gewinnen:

  • 2 Tickets für Rapid Wien vs. Austria Wien

  • Bewerb: ADMIRAL Bundesliga – Meistergruppe, 31. Spieltag

  • Datum: Sonntag, 10.05.2026, Ankick: 17:00 Uhr

  • Ort: Allianz Stadion

Gültig bis: 03.05.2026 (23:59)
Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.

Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück das Wiener Derby live im Stadion erleben.

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