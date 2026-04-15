GEWINNSPIEL: 2 Tickets für das Wiener Derby - Rapid vs. Austria

Am Sonntag, dem 10. Mai 2026, kommt es im Allianz Stadion zum nächsten Kapitel des Wiener Derbys. Wenn Rapid Wien auf Austria Wien trifft, sind Emotionen, Intensität und eine besondere Stadion-Atmosphäre garantiert.

Das gibt’s zu gewinnen:

2 Tickets für Rapid Wien vs. Austria Wien

Bewerb: ADMIRAL Bundesliga – Meistergruppe, 31. Spieltag

Datum: Sonntag, 10.05.2026, Ankick: 17:00 Uhr

Ort: Allianz Stadion

Gültig bis: 03.05.2026 (23:59)

Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.

Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück das Wiener Derby live im Stadion erleben.