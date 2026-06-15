Zwischen Fußball-WM, Alltag und Sommer wartet im Mittelburgenland die perfekte sportliche Auszeit. Das Sporthotel Kurz in Oberpullendorf bietet ein einzigartiges Sportangebot für Tennisspieler, Sportvereine aller Art und Fitnessbegeisterte. Neben unserem Sportangebot sind auch viele Freizeit & Entspannungsangebote in unserem Haus untergebracht.

Die ideale Lage inmitten des Blaufränkischland bietet Ihnen zahlreiche Laufstrecken, Walkingwege und Fahrradstrecken durch das sonnige Mittelburgenland. Auch kulinarisch erwartet Sie ein besonderes Angebot: Genießen Sie authentische regionale Küche mit saisonalen Spezialitäten und frisch zubereiteten Gerichten.

Egal ob Sportler, Fitnessbegeisterter, Entspannungsurlauber oder Erholungsgast, wir haben das passende Angebot für Sie!