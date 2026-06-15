Das gibt’s zu gewinnen:
1x 2 Übernachtungen für 2 Personen im Doppelzimmer
„Sports & Eat Unlimited“
inkl. Vollpension
inkl. Tennisfreispielen Indoor & Outdoor
inkl. Nutzung des Outdoor Swimming Pools von Mai bis September
inkl. Bademäntel für den gesamten Aufenthalt
inkl. Nutzung aller weiteren Sport-, Wellness- & Freizeiteinrichtungen
Gültig bis: 05.07.2026 (23:59)
Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.
So nimmst du teil:
Dieses Gewinnspiel ist exklusiv in der LAOLA1 App verfügbar.
Die WINZONE findest du unter Home > WINZONE oder Konto > WINZONE.
Gutscheinbedingungen:
Der Gutschein ist 18 Monate gültig und grundsätzlich von Montag bis Freitag einlösbar, Wochenenden auf Anfrage. Ausgenommen sind gesetzliche Feiertage sowie österreichische Schulferien. Keine Barablöse möglich.
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Gewinne Tickets, Fanartikel & mehr. Jetzt teilnehmen und kein Gewinnspiel mehr verpassen!