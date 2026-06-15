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GEWINNSPIEL: 2 Nächte voller Sport & Wellness

APP EXKLUSIV: Gewinne 2 Übernachtungen im Sporthotel Kurz im Burgenland inklusive Wellness und Vollpension

GEWINNSPIEL: 2 Nächte voller Sport & Wellness
Textquelle: © LAOLA1

Zwischen Fußball-WM, Alltag und Sommer wartet im Mittelburgenland die perfekte sportliche Auszeit. Das Sporthotel Kurz in Oberpullendorf bietet ein einzigartiges Sportangebot für Tennisspieler, Sportvereine aller Art und Fitnessbegeisterte. Neben unserem Sportangebot sind auch viele Freizeit & Entspannungsangebote in unserem Haus untergebracht. 

Die ideale Lage inmitten des Blaufränkischland bietet Ihnen zahlreiche Laufstrecken, Walkingwege und Fahrradstrecken durch das sonnige Mittelburgenland. Auch kulinarisch erwartet Sie ein besonderes Angebot: Genießen Sie authentische regionale Küche mit saisonalen Spezialitäten und frisch zubereiteten Gerichten.
Egal ob Sportler, Fitnessbegeisterter, Entspannungsurlauber oder Erholungsgast, wir haben das passende Angebot für Sie!

Das gibt’s zu gewinnen:

  • 1x 2 Übernachtungen für 2 Personen im Doppelzimmer

  • „Sports & Eat Unlimited“

    • inkl. Vollpension

    • inkl. Tennisfreispielen Indoor & Outdoor

    • inkl. Nutzung des Outdoor Swimming Pools von Mai bis September

    • inkl. Bademäntel für den gesamten Aufenthalt

    • inkl. Nutzung aller weiteren Sport-, Wellness- & Freizeiteinrichtungen

Gültig bis: 05.07.2026 (23:59)
Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.

So nimmst du teil:

Dieses Gewinnspiel ist exklusiv in der LAOLA1 App verfügbar.
Die WINZONE findest du unter Home > WINZONE oder Konto > WINZONE.

Gutscheinbedingungen:
Der Gutschein ist 18 Monate gültig und grundsätzlich von Montag bis Freitag einlösbar, Wochenenden auf Anfrage. Ausgenommen sind gesetzliche Feiertage sowie österreichische Schulferien. Keine Barablöse möglich.

Sichere dir Top-Preise in der LAOLA1 WINZONE!

Gewinne Tickets, Fanartikel & mehr. Jetzt teilnehmen und kein Gewinnspiel mehr verpassen!

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