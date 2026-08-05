Regeländerung! UEFA lockert Gelbsperren im Europacup

Die UEFA veröffentlicht am Mittwoch eine Regeländerung.

Ab der kommenden Saison sollen die Spieler, Trainer und Betreuer nicht mehr nach drei Gelben Karten für ein Spiel gesperrt werden, sondern erst nach vier. Das betrifft die drei Europapokal-Wettbewerbe.

Kritische Worte von Kompany

Zuletzt hatte Bayern-Trainer Vincent Kompany kritische Worte gegenüber dem bisherigen Vorgehen geäußert. Er bezeichnete die alte Regelung als "zu aggressiv". Demnach sei es für Defensivspieler "fast unmöglich, nicht gesperrt zu sein, auch wenn sie es ganz fair versucht haben", erklärte der Coach.

Kompany selbst musste vergangene Saison bereits gesperrt von der Tribüne zusehen. Beim Halbfinal-Hinspiel gegen Paris Saint-Germain durfte der Trainer nicht wie üblich neben der Linie stehen, nachdem er gegen Real seine dritte Gelbe erhalten hatte.

Das betraf nicht nur ihn, der Verein musste vor dem Duell mit Real um vier Stammspieler zittern, nachdem die Karten erst nach dem Viertelfinale hinfällig wurden. Nachdem es 2024/25 die Veränderung von der Gruppen- auf die Ligaphase gab, kommen die Teams in den Europapokal-Wettbewerben öfter zum Einsatz.