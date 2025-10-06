GEWINNSPIEL: 2 Business Club Tickets LASK vs. SCR Altach

Ein Fußballabend in besonderem Ambiente: Für das Bundesliga-Duell zwischen dem LASK und SCR Altach gibt es exklusiv 2 Business Club Tickets zu gewinnen.

Genieße das Match live im Stadion und erlebe Top-Fußball in erstklassiger Atmosphäre.

Das gibt’s zu gewinnen:

1x 2 Business Club Tickets für LASK vs. SCR Altach

Sonntag, 09. November 2025

Ankick: 14:30 Uhr

Raiffeisen Arena, Linz

Teilnahmeschluss: 30.10.2025 (23:59)

Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.

Jetzt mitmachen und die Chance auf ein unvergessliches Stadionerlebnis sichern!