GEWINNSPIEL: 2 Business Club Tickets LASK vs. SCR Altach

Exklusives Stadionerlebnis in Linz: Gewinne 2 Business Club Tickets für LASK gegen SCR Altach

Foto: © GEPA pictures/ Oliver Lerch
Gewinne 2 Business Club Tickets für LASK gegen SCR Altach

Ein Fußballabend in besonderem Ambiente: Für das Bundesliga-Duell zwischen dem LASK und SCR Altach gibt es exklusiv 2 Business Club Tickets zu gewinnen.

Genieße das Match live im Stadion und erlebe Top-Fußball in erstklassiger Atmosphäre.

Das gibt’s zu gewinnen:

  • 1x 2 Business Club Tickets für LASK vs. SCR Altach

  • Sonntag, 09. November 2025

  • Ankick: 14:30 Uhr

  • Raiffeisen Arena, Linz

Teilnahmeschluss: 30.10.2025 (23:59)
Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.

Jetzt mitmachen und die Chance auf ein unvergessliches Stadionerlebnis sichern!

