Tauche ein in die Welt einer Tennislegende – sichere dir dein Exemplar.

Gemeinsam mit den Autoren Gernot Fleiss‑Cianciabella und Egon Theiner verlosen wir drei Exemplare des Buchs „Horst Skoff – Mehr als ein Rockstar“ (Egoth Verlag, 2023).

Die mitreißende Hommage an Tennislegende Horst Skoff zeigt Erfolge, Rückschläge und die Persönlichkeit hinter dem Sport – mit exklusiven Einblicken und Interviews von Stefan Koubek, Alexander Antonitsch, Ronnie Leitgeb, Günter Bresnik u. v. m.

Das gibt’s zu gewinnen:

3x 1 Buch: „Horst Skoff – Mehr als ein Rockstar“

Auslosung: Dienstag, 28. Oktober 2025

Versand: Das Buch wird direkt von uns zugeschickt

Teilnahmeschluss: 27.10.2025 (23:59 Uhr)

Der/die Gewinner:in wird per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail benachrichtigt.

Jetzt mitmachen und die Chance auf ein Buch sichern!