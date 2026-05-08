Wie Technologie Training und Regeneration optimiert

Der Anspruch, das Beste aus sich herauszuholen, ist längst nicht mehr nur ein Thema für die Karriere. Auch in der Freizeit, besonders im Sport, rücken Belastung, Erholung und das eigene Energielevel stärker in den Fokus. Wearables und andere Technologien zur Erfassung von Körperfunktionen werden entsprechend häufiger eingesetzt und entwickeln sich stetig weiter: Sie messen Aktivität, analysieren Daten wie Herzfrequenz, Blutdruck und Stresslevel und liefern damit eine fundierte Basis für Training und Regeneration.

Modelle wie die Galaxy Watch Ultra oder die der Galaxy Watch8 Serie von Samsung bündeln diese Funktionen und integrieren sie in unseren Alltag. Gleichzeitig ermöglichen sie über die Verbindung mit dem Smartphone eine übersichtliche und effiziente Auswertung der Daten.