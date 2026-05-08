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Wie Technologie Training und Regeneration optimiert

Wearables liefern heute mehr als Fitnessdaten: Sie helfen, Belastung und Regeneration gezielt zu steuern – im Sport ebenso wie im anspruchsvollen Arbeitsalltag.

Wie Technologie Training und Regeneration optimiert Foto: © Samsung
Textquelle: © LAOLA1

Der Anspruch, das Beste aus sich herauszuholen, ist längst nicht mehr nur ein Thema für die Karriere. Auch in der Freizeit, besonders im Sport, rücken Belastung, Erholung und das eigene Energielevel stärker in den Fokus. Wearables und andere Technologien zur Erfassung von Körperfunktionen werden entsprechend häufiger eingesetzt und entwickeln sich stetig weiter: Sie messen Aktivität, analysieren Daten wie Herzfrequenz, Blutdruck und Stresslevel und liefern damit eine fundierte Basis für Training und Regeneration.

Modelle wie die Galaxy Watch Ultra oder die der Galaxy Watch8 Serie von Samsung bündeln diese Funktionen und integrieren sie in unseren Alltag. Gleichzeitig ermöglichen sie über die Verbindung mit dem Smartphone eine übersichtliche und effiziente Auswertung der Daten. 

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Foto: ©Samsung

Ein zweiter Fokus dieser Modelle liegt auf der Regeneration. Features wie Schlaftracking sowie Messung von Herzfrequenz und Stresslevel ermöglichen Einblicke in Erholungsphasen und unterstützen dabei, diese gezielt zu verbessern - sowohl nach dem Sport als auch nach intensiven Arbeitstagen.

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Foto: ©Samsung

Wie sich diese Anforderungen im Alltag abbilden, zeigt Dominic Thiem. Der ehemalige Tennisspieler ist heute Investor, Unternehmer und Thought Leader mit Fokus auf nachhaltige Energie, Gesundheit und Sport. Was von seiner Zeit im Profi-Sport geblieben ist: sein Anspruch an Performance. In seinem Alltag setzt er deswegen, wie viele, auf Wearables zur Optimierung und zum Tracking und vertraut dabei auf Technologien von Samsung. Sein Tagesablauf ist geprägt von Terminen, Reisen und Büroarbeit, gleichzeitig bleibt Bewegung fixer Bestandteil: Fußball, Laufen und Training im Fitnessstudio.

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Foto: ©Samsung

Seine Galaxy Watch Ultra und der Galaxy Ring begleiten diesen Wechsel zwischen Aktivität und Arbeitsalltag. Sie tracken seine Trainingseinheiten, machen Belastung messbar und liefern gleichzeitig Daten, um Erholungsphasen zu optimieren, wenn nötig.

„Ich merke im Alltag schnell, wenn die Balance nicht stimmt. Gerade nach intensiven Tagen hilft es mir, meine Regeneration bewusst im Blick zu behalten. Für mich persönlich entsteht Bestleistung erst durch die richtige Erholung danach“, so Thiem.

Technologie fungiert dabei als Hintergrundsystem und unterstützende Ergänzung für Training und Recovery gleichermaßen. 

Weitere Infos zu den Wearables von Samsung findest du hier: www.samsung.com/at

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