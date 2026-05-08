Wie Technologie Training und Regeneration optimiert

Ein zweiter Fokus dieser Modelle liegt auf der Regeneration. Features wie Schlaftracking sowie Messung von Herzfrequenz und Stresslevel ermöglichen Einblicke in Erholungsphasen und unterstützen dabei, diese gezielt zu verbessern - sowohl nach dem Sport als auch nach intensiven Arbeitstagen.
Wie sich diese Anforderungen im Alltag abbilden, zeigt Dominic Thiem. Der ehemalige Tennisspieler ist heute Investor, Unternehmer und Thought Leader mit Fokus auf nachhaltige Energie, Gesundheit und Sport. Was von seiner Zeit im Profi-Sport geblieben ist: sein Anspruch an Performance. In seinem Alltag setzt er deswegen, wie viele, auf Wearables zur Optimierung und zum Tracking und vertraut dabei auf Technologien von Samsung. Sein Tagesablauf ist geprägt von Terminen, Reisen und Büroarbeit, gleichzeitig bleibt Bewegung fixer Bestandteil: Fußball, Laufen und Training im Fitnessstudio.
Seine Galaxy Watch Ultra und der Galaxy Ring begleiten diesen Wechsel zwischen Aktivität und Arbeitsalltag. Sie tracken seine Trainingseinheiten, machen Belastung messbar und liefern gleichzeitig Daten, um Erholungsphasen zu optimieren, wenn nötig.
„Ich merke im Alltag schnell, wenn die Balance nicht stimmt. Gerade nach intensiven Tagen hilft es mir, meine Regeneration bewusst im Blick zu behalten. Für mich persönlich entsteht Bestleistung erst durch die richtige Erholung danach“, so Thiem.
Technologie fungiert dabei als Hintergrundsystem und unterstützende Ergänzung für Training und Recovery gleichermaßen.
Weitere Infos zu den Wearables von Samsung findest du hier: www.samsung.com/at