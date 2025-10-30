Von Doom-Scrolling bis Gaming: Wie viel Handyzeit ist gut?

Ob Social Media oder mobile Games – das Smartphone bietet jede Menge Potenzial für stundenlanges Scrollen. Für Kinder sind vor allem mobile Games oder Videos, die besonders dazu verleiten, die Zeit am Handy zu vergessen, der erste Berührungspunkt mit Smartphones.

Doch wie viel Bildschirmzeit ist eigentlich gesund? Welche Chancen und Risiken gibt es, wenn Kinder besonders häufig am Handy sind? Und wie können Eltern am besten damit umgehen?

Im neuen Drei DigiTalk Safe Edition diskutieren dazu drei spannende Gäste:

René Wurz aka Luigikid Gaming, erfolgreicher eSports-Gamer und YouTube Content Creator

Julia Dier, Psychotherapeutin an der Siegmund-Freud-Universität

Christoph Prantl, Produktmanager und Sicherheitsexperte bei Drei

Gemeinsam sprechen sie über die Faszination von mobilen Spielen, Gefahren und Lösungen.

Mit dabei: Tipps für Eltern, wie sie ihren Kids den sicheren Umgang mit dem Smartphone ermöglichen – ohne Verbote, dafür mit Fair Play und Alltagstauglichkeit.

Das ganze Gespräch gibt’s im Video: