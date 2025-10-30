Sponsored Content

Von Doom-Scrolling bis Gaming: Wie viel Handyzeit ist gut?

Gamen, scrollen, streamen: Wie viel Handyzeit ist gut für Kids? René Wurz, Julia Dier & Christoph Prantl geben im Drei DigiTalk Safe Edition Antworten & Tipps.

Von Doom-Scrolling bis Gaming: Wie viel Handyzeit ist gut?
Textquelle: © LAOLA1.at
Kommentare

Ob Social Media oder mobile Games – das Smartphone bietet jede Menge Potenzial für stundenlanges Scrollen. Für Kinder sind vor allem mobile Games oder Videos, die besonders dazu verleiten, die Zeit am Handy zu vergessen, der erste Berührungspunkt mit Smartphones.

Doch wie viel Bildschirmzeit ist eigentlich gesund? Welche Chancen und Risiken gibt es, wenn Kinder besonders häufig am Handy sind? Und wie können Eltern am besten damit umgehen?

Im neuen Drei DigiTalk Safe Edition diskutieren dazu drei spannende Gäste:

  • René Wurz aka Luigikid Gaming, erfolgreicher eSports-Gamer und YouTube Content Creator
  • Julia Dier, Psychotherapeutin an der Siegmund-Freud-Universität
  • Christoph Prantl, Produktmanager und Sicherheitsexperte bei Drei

Gemeinsam sprechen sie über die Faszination von mobilen Spielen, Gefahren und Lösungen.

Mit dabei: Tipps für Eltern, wie sie ihren Kids den sicheren Umgang mit dem Smartphone ermöglichen – ohne Verbote, dafür mit Fair Play und Alltagstauglichkeit.

 Das ganze Gespräch gibt’s im Video:

Mehr zum Thema

14. Sieg im 14. Pflichtspiel: Bayern bricht 30 Jahre alten Rekord

14. Sieg im 14. Pflichtspiel: Bayern bricht 30 Jahre alten Rekord

Deutsche Bundesliga
Hoffenheim bewirbt Duell gegen Leipzig als "Unbeliebtico"

Hoffenheim bewirbt Duell gegen Leipzig als "Unbeliebtico"

Deutsche Bundesliga
3
ORF-Sportchef von seinen Aufgaben entbunden

ORF-Sportchef von seinen Aufgaben entbunden

Mehr Sport
8
Fassotte-Debüt bei St. Pölten im Liga-Hit gegen Sturm Graz

Fassotte-Debüt bei St. Pölten im Liga-Hit gegen Sturm Graz

Frauen-Fußball
Trainerkarussell dreht sich weiter: Fehervar trennt sich von Kiss

Trainerkarussell dreht sich weiter: Fehervar trennt sich von Kiss

ICE Hockey League
Fitnesstrainer wirft eigenen Arbeitgeber aus dem Cup

Fitnesstrainer wirft eigenen Arbeitgeber aus dem Cup

Fußball
1
MLS: Die Liga der ÖFB-Kapitäne

MLS: Die Liga der ÖFB-Kapitäne

International
2
Kommentare

Kommentare

sponsored content Drei DigiTalk eSports