Rodionov, Jurij ROD
Ymer, Elias YME
Endstand
1:24:6 , 6:3 , 2:6
NEWS
Rodionov scheitert im Seoul-Viertelfinale
Der 26-Jährige muss sich beim ATP-Challenger in Südkorea dem Schweden Elias Ymer beugen.
Endstation für Jurij Rodionov beim ATP-Challenger in Seoul.
Der Österreicher muss nach drei umkämpften Sätzen dem Schweden Elia Ymer (ATP-204.) den Vortritt lassen und unterliegt im Viertelfinale des Hartplatzturniers 4:6, 6:3, 2:6.
Damit verliert Rodionov in der Weltrangliste auch den einen oder anderen Platz. Der 26-Jährige, der in Seoul an Nummer vier gesetzt war, scheint im Live-Ranking auf Position 159 auf. Zuvor lag er auf Rang 156.
Sein Career High ist Platz 87, aufgestellt am 19. Februar 2024.