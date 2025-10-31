Rodionov, Jurij ROD
Ymer, Elias YME
Endstand
1:2
4:6 , 6:3 , 2:6
NEWS

Rodionov scheitert im Seoul-Viertelfinale

Der 26-Jährige muss sich beim ATP-Challenger in Südkorea dem Schweden Elias Ymer beugen.

Rodionov scheitert im Seoul-Viertelfinale Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Endstation für Jurij Rodionov beim ATP-Challenger in Seoul.

Der Österreicher muss nach drei umkämpften Sätzen dem Schweden Elia Ymer (ATP-204.) den Vortritt lassen und unterliegt im Viertelfinale des Hartplatzturniers 4:6, 6:3, 2:6.

Damit verliert Rodionov in der Weltrangliste auch den einen oder anderen Platz. Der 26-Jährige, der in Seoul an Nummer vier gesetzt war, scheint im Live-Ranking auf Position 159 auf. Zuvor lag er auf Rang 156.

Sein Career High ist Platz 87, aufgestellt am 19. Februar 2024.

Diese 21 Österreicher knackten die Top 100 des ATP-Rankings

Filip Misolic
Alexander Peya

Slideshow starten

22 Bilder

Kommentare

